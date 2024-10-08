Apple Arcade緊跟NFL、NBA球季開賽　2款競技運動遊戲新登場

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著 NFL 美式足球聯盟賽季已熱烈開打，全新 NBA 球季即將於 10 月 23 日拉開序幕，Apple Arcade 也同步推出兩款令人興奮的競技體育遊戲，讓玩家們感受最真實的美式足球與籃球賽事體驗，燃起熱血運動魂。

▼Apple Arcade推出兩款美式足球競技遊戲。（圖／蘋果提供）



由 NBA 2K 所推出的《NBA 2K25 Arcade Edition》已於本週（7日）登陸 Apple Arcade 平台。今年 2K 再次回歸手機，帶來原汁原味的《NBA 2K》籃球遊戲體驗，並推出許多新功能。包含首度於手機上亮相的 The Neighborhood 功能，還可以藉由 Game Center 對好友發出一對一比賽挑戰。結合室內籃球場和戶外街頭球場和商店等全新區域，將 MyPLAYER 培養成傳奇球星並贏得球鞋、服裝等豐富行頭。玩家可以透過競技賽事來發展籃球生涯、磨練技能，不僅可以在球場上稱霸，還可以統治整個街區。更令人興奮的是，本屆 NBA 冠軍和五屆 NBA 全明星賽球員，波士頓賽爾提克隊前鋒當家球星 Jayson Tatum 登上了《NBA 2K25》標準版封面人物。

除了精彩的籃球賽事，Apple Arcade 也首次推出平台首款 NFL 授權遊戲《NFL Retro Bowl ’25》，讓美式足球迷們可以選擇自己最喜愛的官方 NFL 球隊和球員，透過有趣且簡易的名單管理系統管理出賽名單和比賽策略，打造屬於自己的夢幻隊伍。遊戲採用懷舊復古的像素風格，結合真實的隊伍和 NFL 球員，所有球員都以擬真復古風格呈現，並擁有真實的職業生涯數據和合約，讓球迷們可以享受最原汁原味的 NFL 賽季並獲得絕佳體驗！

無論你是熱血籃球迷還是美式足球迷，在 Apple Arcade 都能找到自己喜歡的遊戲，隨時隨地打一場精彩的體育賽事！ Apple Arcade 為 Apple 所推出的訂閱制遊戲平台，享受完全無廣告、沒有干擾、 沒有 App 內購買，無限暢玩超過 200 款遊戲，並且每週持續推出新內容。每月只要 NT$ 220 即可連線玩、離線玩，還能在你常用的 iPhone、iPad、Mac 以及 Apple TV 上盡情的玩。