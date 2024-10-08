羚邦高雄動漫展超夯咒靈頸枕　「排球少年、我推、咒術」精品一次看

記者楊智仁／綜合報導

即將於2024年10月10日至13日在高雄巨蛋體育館舉辦為期4天的「高雄國際動漫展」，羚邦與百達遊(BTU Hobby Base)聯手推出12款限量福袋與各式商品：羚邦推出2款《排球少年!!》、《咒術迴戰》、《怪獸8號》、《藍色監獄》與《天官賜福》等6款福袋，BTU推出《機動戰士鋼彈》、《機動戰士鋼彈SEED》、《咒術迴戰》與3款《新世紀福音戰士》福袋，加上各種人氣限量周邊商品，只要進入羚邦與BTU展場攤位，即贈《我推的孩子》或《怪獸8號》隨機限定卡貼入場禮1張；另外，攤位還搶先販售《劇場版OVERLORD 聖王國篇》電影預售票以及多樣消費滿額贈。

羚邦福袋此次推出《排球少年》「烏野」與「音駒」兩所排球名校不同福袋，裡面分別是印上應援口號的「飛べ」與「繋げ」的保溫瓶、日向翔陽與孤爪研磨的壓克力畫版與第一次問世的商品：日向烏鴉與研磨貓咪的「捶肩棒」；「咒術迴戰」福袋內包括「領域展開」冰壩杯、「獄門疆」面紙套與五條悟或夏油傑壓克力畫版。

《怪獸8號》福袋裡裝的是充滿儀式感「日本防衛隊」證件套組、「出雲TEC」地墊與「怪獸發生中」黃色緹花毛巾；足球運動番《藍色監獄》推出劇場版之後讓御影玲王與凪誠士郎兩位人氣暴漲，福袋裡有標示著校名與兩位球員的雙面方型抱枕，以及隨機一款玲王或誠士郎的半身立牌，還有便利實用的運動毛巾；廣受觀眾喜愛《天官賜福》福袋裡有花城或謝憐兩款隨機壓克力畫板、鑰匙屋與華麗的四張海報組等多項值得珍藏精品。

BTU同樣推出六款超值限定福袋，考慮到商品體積龐大，BTU決定線上線下同步販售，《機動戰士鋼彈 SEED》福袋推出自由鋼彈卡夾錢包、腰包與設計藍圖滑鼠墊；《機動戰士》福袋推出「地球聯邦軍」徽章的腰包、直傘與印有初代鋼彈的保溫杯。《咒術迴戰》推出大型「兩面宿儺」手指抱枕與20吋外觀貼著「催魔怨敵」行李箱；《新世紀福音戰士》一口氣推出三款福袋，第一款福袋有單肩包、證件套與行李箱綁帶、第二與第三款福袋分別是紫色與黑色20吋行李箱，設計感十足外觀搭配初號機頸枕與行李箱綁帶。

隨著今年《劇場版 排球少年!!：垃圾場的決戰》大受歡迎，BTU與羚邦聯手在動漫展現場推出以「烏野」與「音駒」兩所高校校名以及其各自的應援口號「飛べ」與「繋げ」與吉祥物烏鴉與貓等各式商品，包括後背包、側背包、腰包、運動包與托特包，還有不鏽鋼水瓶、冰壩杯，這次還特別貼心地推出捶肩棒，幫助鬆弛看動畫看到全身緊張、肩頸硬梆梆肌肉。喜歡日向翔陽、影山飛雄、孤爪研磨與黑尾鐵朗粉絲們，就不能錯過以電影海報與人物劇照及立繪製作的大掛軸、拼圖、壓克力流沙磚、壓克力鑰匙圈、場景組、圓形徽章與T恤。

《新世紀福音戰士》聯名商品系列 此次推出的EVA系列商品包括帥氣實用的15.6吋與13吋電腦後背包，符合現代人日常需求，兼具時尚與機能性。此外，還有多款初號機主題周邊，如錢夾、折疊椅、籃球等，這些聯名商品絕對讓你成為焦點。《機動戰士鋼彈》聯名商品系列，鋼彈迷們也能盡情選購以 RX-78-2鋼彈與夏亞專用薩克為主題的背包、單肩包及錢夾等商品。除此之外，還有鋼彈主題的雨傘和保溫杯，無論日常使用還是收藏，都充滿熱血與懷舊情懷。

劇場版《藍色監獄- Episode 凪-》以御影玲王與凪誠士郎兩人的友情為出發點，這次也準備了多樣雙人一組的夢幻商品：胸章、手機架、吸水杯墊、鑰匙圈、金屬質感海報組、磁吸式鑰匙屋、無框畫、大掛軸與長抱枕等。但如果你喜歡《藍色監獄》的其他球員，不擔心！大桌墊、大掛軸、明信片組與拼圖裡除了上述兩位主角外，還有糸師凜、蜂樂迴、潔世一、千切豹馬與國神鍊介等一眾人氣運動員。

人氣最高《咒術迴戰 懷玉．玉折》與《澀谷事變》推出一系列人氣精選商品，金屬徽章、撲克牌、壓克力鑰匙圈、壓克力立牌、吊飾、長抱枕與長掛軸等。眾多商品中最受人注意的是咒靈玩偶頸枕，呆萌外表，讓牠成為越看越有惡趣味人氣商品，另外《澀谷事變》中的人氣商品：「獄門疆」面紙套與拉鍊包，以及寫著「領域展開」緹花毛巾、冰壩杯和雨傘等多種實用商品。