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約戰新系列《魔法偵探狂三事件簿》將發售　特裝含38公分夢魘折扇

記者楊智仁／綜合報導

由橘公司擔任原作、つなこ負責插畫，多次改編成電視動畫的輕小說作品《約會大作戰 DATE A LIVE》，其精彩華麗的戰鬥場面與各具魅力的人物設定受到廣大讀者喜愛，相關衍伸改編動畫、電影、遊戲、聯動合作話題延燒不斷。本次台灣角川將推出以作品中極具人氣的「時崎狂三」為主角，講述接續本篇後變回普通人於現在是大學生的狂三，將作為偵探解開跟魔法有關的事件的新系列作品《魔法偵探時崎狂三事件簿》，並同步發售收錄限定特典的特裝版，預計12月初在台上市，目前已經開放預購。

▼《魔法偵探時崎狂三事件簿》。（圖／角川提供）▲▼約戰。（圖／角川提供）

那麼，開始我們的推理吧──《魔法偵探時崎狂三事件簿 (1)》特裝版內容物包含「〈神威靈裝·三番〉回憶錄」，背景設計巧妙地呈現出這位女孩過去曾經出現的關鍵場景、細膩工藝與透明材質相結合，不僅做出視覺深度，也讓回憶中的狂三每個瞬間彷彿栩栩如生地展現在眼前；另外展開後有38公分的「夢魘折扇」，那優雅的弧度與迷人的外觀，讓擁有者無論展開或合起都能感受到一絲不可言喻的魔法氛圍，以及「本集小說 with 特別書衣」全都收錄在「珍藏書盒」之中。

▲▼約戰。（圖／角川提供）▲▼約戰。（圖／角川提供）▲▼約戰。（圖／角川提供）

《魔法偵探時崎狂三事件簿 (1)》劇情簡介

來吧──讓我們開始推理吧，時崎狂三她是一位有著不可告人過去的女大學生，同時也是專門破解魔法工藝品犯罪事件的偵探，從不可能進行狙擊的地點射出，但還是成功射穿偵探胸口的「魔彈」；一群人偶收藏家被捲入離奇的連續昏迷事件，而她們都說世上存在著一種「活生生的人偶」；某間會員制高級餐廳會為客人提供一餐價值五百萬日圓的「返老還童料理」；據說在發生自殺未遂事件的女校裡，有人目擊到了「另一個自己」，面對著這些由魔法工藝品引發，無法用常識做出判斷的不可思議事件，狂三的推理時刻就此開始。

▲▼約戰。（圖／角川提供）

關鍵字：約會大作戰魔法偵探時崎狂三角川輕小說

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