ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

慶《咒術迴戰》完結！新宿設宿儺決戰場景　漫畫布滿商場超壯觀

記者楊智仁／綜合報導

知名作品《咒術迴戰》今年 9 月 30 日故事在「週刊少年Jump」第 44 號雜誌上正式結束長達六年半的連載，不過其相關活動、合作仍在持續進行，其中包含新宿 ALTA 商場為了慶祝完結，佈置「人外魔境新宿決戰」漫畫場面，場面相當壯觀。

▼《咒術迴戰》新宿決戰場面。（圖／翻攝自@jujutsu_PR推特）▲▼咒術。（圖／翻攝自推特）▲▼咒術。（圖／翻攝自推特）

《咒術迴戰》為芥見下下所繪漫畫作品，一開始吸引人世界觀、流暢戰鬥場面吸引粉絲入坑，劇情走向來到後段備受質疑，不可否認的是《咒術迴戰》仍是一部相當成功作品，全球單行本發行量 ( 含數位版 ) 已經突破 1 億本，第三季動畫、真人舞台劇、許多相關聯動企劃目前仍陸續推出當中。慶祝完結集英社官方也在故事最終章節的新宿舞台布置決戰場地，預計展示到 10 月 10 日。

▲▼咒術。（圖／翻攝自推特）▲▼咒術。（圖／翻攝自推特）▲▼咒術。（圖／翻攝自推特）

從官方所釋出的圖片及影片中可以看到，大量漫畫場景包含宿儺、咒術師、人氣角色們集結呈現在新宿 ALTA 商場，牆面、天花板每個角落都是《咒術》身影相當壯觀，建築物外側電視牆也輪流播放著漫畫場景，邀請走過的群眾們一起享受最終決戰氛圍。

▲▼咒術。（圖／翻攝自推特）▲▼咒術。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：咒術迴戰完結新宿商場漫畫結局

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

約戰新系列《魔法偵探狂三事件簿》將發售　特裝含38公分夢魘折扇

慶《咒術迴戰》完結！新宿設宿儺決戰場景　漫畫布滿商場超壯觀

真人《我推的孩子》正式預告曝光　內容超多網讚小愛還原度高

直擊／模型店周邊再現「黃牛大軍」　代排阿嬤吐心聲：不說幫孫買了

《遊戲王》25周年聯名服飾：青眼白龍、三幻神上衣精緻還原細節

《我推的孩子》第三季製作確定！動畫24集震撼完結復仇路走向何方

「死神、Re0、膽大黨、七龍珠」上榜！外網萬票投最期待新番

《刀劍神域》最新主機遊戲上市　20人同玩Steam「極度好評」

谷徹出軌風波《七龍珠》飲茶30年聲音更換　 25歲新星聲優接手

《吉伊卡哇》漫畫第6集將在台推出珍藏版　藏寶盒、拍照棒可愛登場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

《遊戲王》25周年聯名服飾

《我推的孩子》第三季製作確定

《刀劍神域》最新主機遊戲上市

真人《我推的孩子》正式預告曝光

外網萬票投最期待新番「死神、七龍珠」上榜

《咒術迴戰》完結！新宿設宿儺決戰場景

《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》心得

寶可夢推「呆呆獸家族」周邊

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》11月台灣上映

最新新聞

《魔法偵探時崎狂三事件簿》將發售

《咒術迴戰》完結！新宿設宿儺決戰場景

真人《我推的孩子》正式預告曝光

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

《遊戲王》25周年聯名服飾

《我推的孩子》第三季製作確定

外網萬票投最期待新番「死神、七龍珠」上榜

《刀劍神域》最新主機遊戲上市

《七龍珠大魔》更換飲茶聲優

《吉伊卡哇》漫畫第6集將在台推出珍藏版

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366