慶《咒術迴戰》完結！新宿設宿儺決戰場景　漫畫布滿商場超壯觀

記者楊智仁／綜合報導

知名作品《咒術迴戰》今年 9 月 30 日故事在「週刊少年Jump」第 44 號雜誌上正式結束長達六年半的連載，不過其相關活動、合作仍在持續進行，其中包含新宿 ALTA 商場為了慶祝完結，佈置「人外魔境新宿決戰」漫畫場面，場面相當壯觀。

▼《咒術迴戰》新宿決戰場面。（圖／翻攝自@jujutsu_PR推特）

《咒術迴戰》為芥見下下所繪漫畫作品，一開始吸引人世界觀、流暢戰鬥場面吸引粉絲入坑，劇情走向來到後段備受質疑，不可否認的是《咒術迴戰》仍是一部相當成功作品，全球單行本發行量 ( 含數位版 ) 已經突破 1 億本，第三季動畫、真人舞台劇、許多相關聯動企劃目前仍陸續推出當中。慶祝完結集英社官方也在故事最終章節的新宿舞台布置決戰場地，預計展示到 10 月 10 日。

從官方所釋出的圖片及影片中可以看到，大量漫畫場景包含宿儺、咒術師、人氣角色們集結呈現在新宿 ALTA 商場，牆面、天花板每個角落都是《咒術》身影相當壯觀，建築物外側電視牆也輪流播放著漫畫場景，邀請走過的群眾們一起享受最終決戰氛圍。