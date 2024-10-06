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《我推的孩子》第三季製作確定！動畫24集震撼完結復仇路走向何方

記者楊智仁／綜合報導

超人氣動畫《我推的孩子》來到 2024 年熱度繼續延燒，第二季不論是前中段的「舞台劇篇」、還是後段圍繞著「阿奎亞、露比」身世的旅行都充滿著反轉並獲得好評，今日 ( 10/6 ) 動畫第 24 集播畢後，官方馬上宣佈三期製作確定消息。

《我推的孩子》第二季可以說是今夏霸權之一，「舞台劇篇」不僅對「黑川茜、有馬佳奈」兩位高人氣女角有更進一步的描繪外，阿奎亞如何突破自己展現情感演技也令人沉入其中；走過緊湊舞台劇世界後，緊接而來的是關於兄妹兩人過去以及新生 B 小町 MV 拍攝，最後兩集充滿反轉驚悚的結尾讓不少粉絲感到震撼。

10 月 6 日動畫播畢後，官方馬上宣佈三期製作確定並釋出視覺圖、特報影片、B 小町新歌「POP IN 2」MV，同時第二季尾聲登場的新角色神木輝、月讀，官方也解禁其聲優分別由「宮野真守、木野日菜」獻聲。主視覺中可以看到露比閃爍星星轉變為復仇的黑色，接下來故事會如何發展所有粉絲都相當期待。

關鍵字：我推的孩子

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