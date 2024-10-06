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《吉伊卡哇》漫畫第6集將在台推出珍藏版　藏寶盒、拍照棒可愛登場

記者楊智仁／綜合報導

由日本漫畫家nagano創作的《吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙》，熱度持續升溫，近日在各地也推出許多令人印象深刻的聯名合作，讓大街小巷都見識到這群可愛小傢伙們的驚人魅力。在眾多讀者期盼之下，台灣角川也即將推出《吉伊卡哇這又小又可愛的傢伙 6》繁體中文版！並於即日（10/4）起開放第6集的限量珍藏版預約，粉絲把握時間把吉伊卡哇們帶回家，限量珍藏版＆一般版將於12月中旬同步上市。

▲▼吉伊卡哇。（圖／角川提供）

《吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙 6》限量珍藏版收錄多款特製限定特典──「一起拍照囉♪壓克力轉轉拍照棒」，讓三隻吉伊卡哇隨時陪伴你出外遊玩；「吉伊卡哇紙膠帶★SMILEÍSMILE款」＆「吉伊卡哇紙膠帶★變裝PARTY款」，實用又歡樂的角色造型紙膠帶，把又小又可愛的傢伙裝飾在各個地方。此外還有「吉伊卡哇★Memory Album手札」，精選單行本內的多幅經典畫面再附上可自由裝飾的空白頁面，創造獨一無二的回憶手札，豐富特典與《吉伊卡哇這又小又可愛的傢伙 6》皆收錄於「吉伊卡哇的藏寶盒」，各大實體書店＆網路書店皆可預購。

▲▼吉伊卡哇。（圖／角川提供）▲▼吉伊卡哇。（圖／角川提供）▲▼吉伊卡哇。（圖／角川提供）

【故事簡介】

本集封面主角：風獅爺！又小又可愛的傢伙＝就是「吉伊卡哇」！兔兔去旅行，送給大家的伴手禮是很漂亮的石頭。看著石頭，莫名地好想去某個地方……吉伊卡哇和小八貓，追著兔兔的行蹤來到了古老的旅館。在旅館的「拾魔」中找到了兔兔，總算鬆了一口氣…沒想到，大家的樣子因為石頭而變得好奇怪，吉伊卡哇們遇上大危機。吉伊卡哇的每一天，既快樂又苦悶、偶而也會有些艱辛，和許多的同伴在一起，越來越混亂熱鬧，本書同樣收錄了在這裡才看得到的許多特別繪製故事及插圖。

▲▼吉伊卡哇。（圖／角川提供）

關鍵字：吉伊卡哇角川漫畫可愛繁體中文版

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