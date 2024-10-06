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《航海王》動畫紀念新作10月放送！全新視角看草帽一行人故事

記者楊智仁／綜合報導

超知名漫畫《航海王》自連載開始創造無數經典，時至今日都還是全世界最受歡迎作品，去年真人版掀起一陣旋風，動畫更是即將迎來 25 周年。先前官方宣布紀念作品《ONE PIECE FAN LETTER》會在 10 月 20 日放送。

尾田榮一郎所作少年漫畫《航海王》，自 1997 年開始連載至今已出版 108 冊，並在《週刊少年Jump》中長期佔據人氣榜第一名，其衍生諸多作品，包括同名動畫、電影、小說和遊戲、周邊更是證明人氣，也讓它有「國民漫畫」稱號。去年 8 月真人版更成為近年改編的最佳代表，在 84 個國家 Netflix 播映排行榜上都位居冠軍，隨著動畫迎來 25 周年，不只會有新動畫系列《THE ONE PIECE》啟動，官方更打算在 10 月帶來紀念作品。

10 月 20 日是《航海王》動畫首播日子，官方所準備紀念動畫《THE ONE PIECE》是根據大崎知仁小說短篇系列《ONE PIECE novel 草帽故事集》，參戰頂點戰爭的海兵兄弟， 熱烈討論劍豪的醉漢，以及在巴爾迪可夢想成為考古學家的少女等，從令人耳目一新角度觀看「草帽一行人」故事，監督、角色設計、作畫監督由《航海王》動畫第 1000 話、第 1015 話「草帽路飛！將成為海賊王的男人」及蛋頭篇片頭動畫〈あーーっす！〉工作人員石谷惠、森佳祐擔任。

關鍵字：航海王

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