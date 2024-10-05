《英雄聯盟》世界大賽　台灣PSG復仇首勝到手

▲台灣選手組成的PSG Talon（PSG）（圖／翻攝IG）

文／中央社

PCS頭號種子PSG今天在英雄聯盟世界大賽擊敗歐洲LEC賽區第3種子MDK，不僅上演甜蜜復仇，並順利搶下首勝，下一戰將面對北美LCS賽區夏季賽冠軍FlyQuest。

2024英雄聯盟世界大賽3日在德國柏林登場，12支直接晉級的戰隊加上4支從入圍賽出線的戰隊，共16支戰隊同場較勁，賽制採取瑞士輪，率先取得3勝的戰隊晉級8強，而拿到3敗的戰隊則遭到淘汰，除了攸關戰隊晉級或淘汰的賽事採取BO3外，其餘賽事皆是BO1。

身為太平洋職業聯賽（PCS）唯一希望、全由台灣選手組成的PSG Talon（PSG），在順利搶下最後1張正式賽門票後，沒想到首輪即挑戰近況不俗的韓國LCK賽區夏季賽冠軍Hanwha Life Esports（HLE），雖然雙方前期形成拉鋸戰，不過PSG最後還是以落敗收場，無緣率先在世界大賽開胡。

今天面對歐洲LEC賽區第3種子MAD Lions KOI（MDK），PSG幾乎沒有給對手機會，幾波團戰佔據優勢情況下，穩定保持領先局面，最後順利推平對手主塔，進帳今年世界大賽首勝，更一報日前入圍賽落敗之仇。PSG中路選手Maple（黃熠棠）接受大會採訪時透露，帶著非常想要贏的心態應戰，團隊發揮也比上次對決好很多。

接下來PSG將面對北美LCS賽區夏季賽冠軍FlyQuest（FLY），雙方曾在今年5月的季中邀請賽（MSI）過招，實力預料在伯仲之間。不過，黃熠棠認為，戰隊的上下限很高，「如果我們維持今天這個狀態，是有機會贏下其他強隊」。

被問到有可能是生涯世界大賽的「最後一舞」，期許留下什麼畫面給觀眾，黃熠棠坦言，最想要證明自己還是頂尖選手，「大家都說我的犽凝、球女（奧莉安娜）玩得不好，但今年我都在證明自己」。