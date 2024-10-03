《巨人》機械鍵盤、《芙莉蓮》鏡蓮華戒指！高雄動漫節木棉花人氣新品

記者楊智仁／綜合報導

南臺灣動漫界不可錯過年度盛事，2024高雄國際動漫節在10月10日至10月13日於高雄巨蛋體育館重磅登場，木棉花國際準備了眾多好康與優惠，包含10月3日正式上架各大平台的強檔新番《膽大黨》，周旋於在地靈異奇幻與宇宙不明生物之間的青春熱血故事，人物刻畫、劇情張力、作畫節奏在8月底的全球搶先看特映活動上都深獲好評，本次高雄國際動漫節直接安排四大主角小桃、厄卡倫、人氣美少女愛羅，以及陽光少年寺仁，一起迎接大家的到來。

木棉花這次為高雄的粉絲帶來眾多強作周邊與新品，史詩級動畫經典《進擊的巨人》，日本釋出的The Final Season完結篇劇場版播映消息，以及台灣北中南同步啟動的「進擊的巨人路跑」活動，都讓粉絲們激動不已，這次也帶來全新商品，包括：滑蓋設計的入耳式無線藍牙降噪耳機，「獻出心臟」及「調查兵團團徽」的字樣及配色，低調卻魄力十足；忠實呈現里維與眾人獻出心臟熱血場景的全彩T恤，穿上它與調查兵團同在；始祖巨人型態艾連頭像的LED大胸章，眼睛散發出的綠色光芒，是否能夠照亮人類的未來呢。

《葬送的芙莉蓮》全新推出兩組銀箔書籤，日常服裝的芙莉蓮與欣梅爾、海塔、艾冉三人，以及旅行裝扮的芙莉蓮與費倫、修塔爾克、贊恩三人，不同風格及不同組合都是精靈魔法使漫長生命中的一瞬。全季度中最令人臉紅心跳、充滿粉紅泡泡，欣梅爾為芙莉蓮戴上戒指的經典畫面，透過流沙壓克力的效果，將夢幻場景得以永久留存在這一刻。

熱播中的Cospaly校園戀愛熱血作品《2.5次元的誘惑》，以旋轉壓克力牌的形式讓大家一次獲得角色的制服裝扮及Cosplay Look，分別為天乃理理沙與莉莉艾露，以及橘美花莉與美莉艾拉。《關於我轉生變成史萊姆這檔事》超療癒可愛的觸控造型小夜燈，以柔軟的矽膠材質呈現史萊姆樣貌，可以切換為七種不同的色彩，透過遙控器或是直接手拍都可以操作。《SPY×FAMILY 間諜家家酒》軟綿綿白泡泡的彭德造型零錢包，黑汪汪的眼睛與微微的小臉紅，可愛度超高，印上Q版安妮亞無敵笑容的入耳式藍牙無線降噪耳機，單手即開的滑蓋設計加上單指觸控的簡易操作，絕對是生活出遊的最佳好夥伴。

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》千束與瀧奈身著組織制服勾手俏皮模樣的全彩T恤，活力朝氣滿滿，背後的DA LOGO更是設計上的小巧思；超實用的雪花布扣式短夾，三折的內裡完整收納出門所需的卡片、現金，外側的拉鍊袋，可以存放零錢與常用交通卡，綴上莉可麗絲校徽彼岸花造型的金屬LOGO，低調卻忠實地展現出對作品的深度熱愛。

熱騰騰即將全面上架開播的《膽大黨》，木棉花已經準備好眾多商品，要來滿足大家希望第一時間即刻擁有的心情。兩大主角小桃與厄卡倫，以吊墜式的造型壓克力呈現，搭配上首波主視覺中從後方狂追而來的高速婆婆，忠實演繹作品中兩人瘋狂奔逃的情境。以厄卡倫變身型態打造呈現的項鍊鍊墜，狂放的頭髮線條與臉上的牙齒面具，在金屬質感的襯托下更顯威猛。宇宙人否定派的小桃，以青春校園裝扮在T恤上標榜出心中的主張。

除了攤位內琳瑯滿目的作品周邊外，重要精品區呈現《進擊的巨人》的機械鍵盤套組，包括：有RGB背光的108鍵茶軸機械鍵盤、滑鼠墊、3款明信片與精美紙袋，還提供「瑪利亞之牆」、「羅塞之牆」、「席納之牆」徽章設計的一般按鍵，以及3款重要場景的空白鍵帽，可以依照喜好設計自己專屬風格。

《葬送的芙莉蓮》推出一系列，以S925純銀及鋯石打造的精美飾品，首先是與芙莉蓮同款的耳環，以紅鋯石還原作品中精靈魔法使隨身佩戴的耳飾；再來是以故事中有著「永恆的愛」寓意的鏡蓮華為主所設計的兩款飾品，靈感來自欣梅爾為芙莉蓮戴上的鏡蓮華戒指，以及修塔爾克送給費倫的鏡蓮華手鐲，不論是深情守候或是兩小無猜，都是生命中最美好的時光。此外，在高雄國際動漫節木棉花攤位購買此三款飾品並依現場規則完成活動，就可以獲得限量聯名芙莉蓮托特包，數量有限贈完為止。