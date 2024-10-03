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日Coser負傷制伏超商強盜　英勇鎖頭受訪稱「茶道部出身」

記者楊智仁／綜合報導

先前在日本橫濱市一家便利商店內發生強盜傷害事件，一名試圖偷竊商品後逃跑的男子，被在場女性顧客制伏，而這名英勇的女子平常熱衷於 Cosplay，扮演過「崩壞：星穹鐵道、莉可麗絲 Lycoris Recoil」角色，如今警方也向其頒發感謝狀。

獲得感謝狀的是橫濱市鶴見區的公司職員梁果琳（23歲），據警方透露，梁小姐作為顧客造訪某家便利商店時，遇到一名 20 多歲男子嫌犯企圖偷竊罐裝啤酒並逃出商店，與店員發生爭執，梁小姐當下加入制止行動，雖然手臂被嫌犯咬傷，但仍將嫌犯成功制伏。根據梁小姐向警方重現當時情況，她將倒地嫌犯頭部以手臂控制住，使用「鎖頭」技巧，並在警察到場前持續壓制嫌犯，梁小姐受訪時表示，「我並沒有學過任何武術，之前學的是茶道，但當時我拼盡全力，覺得不能讓他逃走，能夠協助逮捕感到很高興。」

值得一提的是，梁小姐平常在社群上熱中 Cosplay，曾化身為《崩壞：星穹鐵道》角色「黃泉」、《莉可麗絲 Lycoris Recoil》女主角「井之上瀧奈」，亮麗外型還有英勇行為讓她瞬間受到關注，而面對網友詢問「真的沒學過武術嗎」，梁小姐則在推特上回應，學生時期參加過美術、田徑、游泳、桌遊、羽毛球社等，但真的沒學過武術，自己最後參加的社團確實是茶道社。

關鍵字：英勇Cosplay便利商店強盜日本

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