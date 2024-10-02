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《BLEACH 死神》家機遊戲最新作發售日公開！3D對戰享受「一擊必殺」

記者楊智仁／綜合報導

久保帶人《BLEACH 死神》動畫新作《BLEACH 死神 千年血戰篇》第三季度在今年 10 月播出，同時萬代南夢宮娛樂宣布，家用主機遊戲最新作品《BLEACH 魂魄覺醒》PlayStation®5／PlayStation®4／Xbox Series X|S／STEAM® 即將在2025年發售，玩家可以聚焦於「再覺醒」後黑崎一護與烏魯基歐拉．西法的最新宣傳影片、全新主視覺圖，及首次公開完全虛化的黑崎一護以及刀劍解放第二階段的烏魯基歐拉．西法。藉由充滿魄力的圖像，盡情享受本作由「覺醒」所帶來逆轉體驗。

▼《BLEACH 魂魄覺醒》。（圖／萬代提供）▲▼死神 。（圖／萬代提供）

《BLEACH 魂魄覺醒》帶來震撼魂魄體驗，覺醒所有可遊玩角色，顛覆極限，逆轉局勢，本作「戰鬥、故事、畫面、配樂」均充滿特色，首先是「刀劍武打動作」，透過充滿《BLEACH》特色斬魄刀及斬拳走鬼等技巧，呈現獨樹一格攻防，接著再使出充滿魄力及戲劇張力「一擊必殺」活用角色的特色壓制全場，狩獵對手魂魄（剩餘生命數）一決勝負。

▲▼死神 。（圖／萬代提供）▲▼死神 。（圖／萬代提供）

不僅如此，《BLEACH 魂魄覺醒》還能靠著「覺醒」大幅提升力量並逆轉極限，角色藉由覺醒（始解、卍解、刀劍解放等）讓動作更加進化並提升力量，在千鈞一髮的危機時刻顛覆局勢，直到最後一秒都無法鬆懈。故事部分描繪成為「死神」的少年與眾多人物相遇後逐漸成長，宛如最新電視動畫般臨場感，配合製作過眾多知名遊戲音樂的石元丈晴先生所打造《BLEACH》全新遊戲配樂，使本作戰鬥更為精彩。

▲▼死神 。（圖／萬代提供）▲▼死神 。（圖／萬代提供）

關鍵字：BLEACH死神魂魄覺醒主機遊戲动画

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