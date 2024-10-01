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《膽大黨》預約10月霸權、《Re0》超強續作輪番上陣　木棉花新番一次看

記者楊智仁／綜合報導

原作橫掃日本多項知名漫畫大賞、動畫先行上映好評不斷的《膽大黨》將於今年10月播出，看「幽靈 VS 外星人」兩派人馬如何穿梭在男、女主角之間搞笑、搞破壞；動畫製作公司請到國際知名大廠Science SARU以及超豪華的製作團隊監督山代風我 ( 代表作：犬王、平家物語 )、劇本瀨古浩司 ( 代表作：咒術廻戰、進擊的巨人 )、音樂牛尾憲輔 (代表作：鏈鋸人、天國大魔境) 打造視覺、聽覺都超高水準的動畫饗宴。

▼木棉花 10 月新番。（圖／木棉花提供）▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）

讓粉絲們苦苦等候多年《Re：從零開始的異世界生活》也即將帶著全新第三季回歸，男主角菜月昴在經歷大戰後和碧翠絲締結契約解放聖域已過了一年，在收到一封邀請函後和愛蜜莉雅等人前往水門都市 樸利斯提拉，在這裡等候他們的會是…？以VR遊戲體驗的視角進行刺激戰鬥的超人氣動畫《香格里拉·開拓異境～糞作獵手挑戰神作～》馬上在10月迎來全新第二季，由桑樂、追加鰹魚和西瑟．潘希魯貢等人組成的「旅狼」公會除了招募新成員之外還會將面臨怎樣的挑戰呢？新角色圖書館教授又會在第二季帶給他們什麼樣的衝擊性資訊呢。

▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）

10月必看新作還有《最狂輔助職業【話術士】世界最強戰團聽我號令》講述少年諾艾爾有個被稱作不滅惡鬼的英雄祖父。他崇拜祖父立志成為最強探索者，然而諾艾爾的職能卻被評為是最弱的支援職「話術士」，於是他透過尋找夥伴創建最強的組織，並率領這個組織利用思索策略來玩弄敵人，朝向最強的道路前進。《嘆氣的亡靈想隱退》由天賦過於異稟的怪物們所組成的隊伍，其名號在數年間就轟動整個帝都，而位居頂點的團長克萊伊．安德里西在不知不覺之間就被視為最強隊伍的隊長而受人崇拜，他的言行舉止總是會由於周遭人士雀躍的期待而遭到誤會，事態也會朝向未曾預料的方向發展。

▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）

另外還有《孤單一人的異世界攻略》講述在高中度過邊緣人生活的遙，上課時突然跟同班同學一起被召喚到異世界，只要從外掛技能清單中選擇喜歡的技能神明就會賜予，但外掛技能先搶先贏，所以強勢技能都已經被同學們拿完了，遙被硬塞了全部剩下的負面技能，還因為技能「邊緣人」的關係，到了異世界也只能孤單一人冒險。《魔王2099》統合曆2099年的新宿市，傳說中的魔王貝爾托爾再次降臨於發展達到極致的未來都市，巨大都市國家的輝煌繁榮以及背後所隱藏的慘烈「黑暗」，為了統治新世界，魔王將在未來縱橫馳騁。

▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）

10月超強續作還有《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》第五季、《平凡職業造就世界最強》第三季、《刀劍神域外傳 Gun Gale Online》第二季、《精靈幻想記》第二季、《Love Live! Superstar》第三季等等，都是粉絲期待已久的話題性作品；而《青之驅魔師 雪之盡頭篇》也將在10月帶來更豐富的新篇章，當然延續七月順播的作品如《2.5次元的誘惑》、《FAIRY TAIL魔導少年 百年任務》等，讓觀眾們繼續追下去。

▲▼木棉花。（圖／木棉花提供）

關鍵字：膽大黨Re0

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