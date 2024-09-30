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《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》11月台灣上映　睽違三年骨王回歸

記者楊智仁／綜合報導

改編自丸山くがね原作小說《OVERLORD》在推出4個季度動畫後，收穫全球眾多粉絲讓系列小說瘋狂銷售衝破1400萬冊，且終於在動畫第4季結束的3年後推出全新電影《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》，系列原班人馬加上《葬送的芙莉蓮》MADHOUSE動畫公司製作，因為小說內容過於黑暗，戰鬥過程充滿暴力衝擊感，卻又具備承先啟後的重要性，於是製作組決定將故事搬上大銀幕，日前YouTube上架最新中文預告並同步公開電影正式海報，劇情將呈現全新故事內容，片長超過2小時，讓觀眾在2D與IMAX大銀幕上看到「骨王」最激烈、最殘暴的正義降臨。

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》故事敘述由聖王女統治的洛布爾聖王國，在她強大的魔法力量與高大又堅固的城牆保衛下，洛布爾長久以來都過著和平、富足的生活；但是面對突然出現的魔皇亞達巴沃與眾多亞人族的聯軍入侵，王國的存亡危在旦夕，儘管聖騎士團長蕾梅迪奧絲與神官團長葵拉特在最短的時間內集結全國菁英戰力迎戰敵人，但是在魔皇亞達巴沃壓倒性的魔法力量與數量龐大的亞人聯合軍團面前，洛布爾亡國危機恐怕在劫難逃…。

▼《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》。（圖／羚邦提供） ▲▼《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》。（圖／羚邦提供）

為了拯救洛布爾的危機，並且尋求能夠與魔皇亞達沃夫抗衡的力量，團長蕾梅迪奧絲與隨從涅亞不得已前往鄰國「安茲‧烏爾‧恭魔導國」尋求援助，長久以來兩國關係微妙，聖王國的人民普遍對這個鄰國的印象不佳，只因該國是由一名不死者統治的怪異國家…。

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》新追加的人物包括涅亞 (青山吉能 聲演)、蕾梅迪奧絲 (生天目仁美 聲演)、卡兒可 (早見沙織 聲演)與葵拉特 (戶松瑤 聲演)，其中聲演卡兒可的早見沙織表示，「她是一位認真溫柔而且品格端正的聖王女，在配音的過程中，我感覺到大家一同努力創造出的熱烈氛圍，我也因此全力以赴地投入其中，請大家一定要到戲院支持！」《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》電影將於11月1日在台灣正式上映，2D與IMAX 同步放映。

▲▼《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》。（圖／羚邦提供）

關鍵字：OVERLORD

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