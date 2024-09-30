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銷量破億《咒術迴戰》連載6年半正式完結　作者動畫導演賀圖曝光

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》即將完結成為近期動漫圈重要消息，儘管劇情走向來到後段備受質疑，不可否認的是《咒術迴戰》仍是一部相當成功作品，動畫和漫畫都繳出相當好的成績。9 月 30 日故事在「週刊少年Jump」第 44 號雜誌上正式完結結束長達六年半的連載。

《咒術迴戰》為芥見下下所繪漫畫作品，一開始吸引人世界觀、流暢戰鬥場面吸引粉絲入坑，改編為動畫後更是引發現象級熱潮，去年第二季更成為 2023 全球最受歡迎動畫，在「週刊少年Jump」第 44 號雜誌中，芥見下下也以親筆訊息宣布「全球單行本發行量 ( 含數位版 ) 已經突破 1 億本」的好消息。

▼《咒術迴戰》全球銷量突破一億本。（圖／翻攝自@jujutsu_PR）▲▼咒術。（圖／@jujutsu_PR）

《咒術迴戰》的完結果不其然也登上日本今日推特趨勢第一名，芥見下下以及動畫《咒術迴戰》的導演御所園翔太，也分別釋出了完結賀圖。儘管原作已經完結，不過第三季動畫、真人舞台劇、許多相關聯動企劃目前仍在陸續推出當中，第二季動畫「懐玉・玉折」也會以總集篇劇場版的方式，搶先在 2025 年於日本上映。

▲▼咒術。（圖／@jujutsu_PR）

關鍵字：咒術迴戰

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