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華麗古風×懸疑探案！《藥師少女的獨語》小說新章台灣將發售

記者楊智仁／綜合報導

日本小說家日向夏創作，しのとうこ擔綱插畫，廣獲讚譽古風宮廷推理小說《藥師少女的獨語》自改編電視動畫播出後大受好評，網路討論熱度居高不下，系列作更是創下全球累積銷量突破3,300萬冊驚人成績。故事講述原在煙花巷擔任藥師的少女貓貓意外進入後宮，利用藥學知識和推理能力解決各種懸案，漸漸捲入更大宮鬥事件的精采故事。台灣角川12月在台推出《藥師少女的獨語 (14)》同步發售收錄小說與多款限定特典周邊「愛藏特裝版」，目前已開放預購。

▼《藥師少女的獨語 (14)》。（圖／角川提供）▲▼藥師少女。（圖／角川提供）

《藥師少女的獨語 (14)》愛藏特裝版收錄多款特製限定特典──「貓貓壓克力立牌」外貌嬌小可愛個性強悍聰敏的主角貓貓，手握超稀有藍色玫瑰若有所思的珍貴場景；「貓貓＆壬氏圓形胸章2入」機智靈巧的試毒少女與天賜美貌的神祕貴人；此外還有「典藏精彩場景 4入明信片組」收錄〈送別舞〉、〈高順夫婦〉、〈山洞遇險〉、〈月精〉小說中的四段精彩劇情插畫，豐富特典與「本集小說with特別設計書衣」皆收錄於「特裝版珍藏書盒」。▲▼藥師少女。（圖／角川提供）▲▼藥師少女。（圖／角川提供）

【《藥師少女的獨語 (14)》最新劇情簡介】

時值中世紀，位處大陸中央的某個大國，有位姑娘名喚貓貓，原在煙花巷擔任藥師，而後意外進入後宮擔任「試毒人」，並成功解決各類宮中發生的懸疑案件。期間經歷出訪西都、遭遇蝗災禍害、子字一族叛亂等，清靜日子已然遠去。貓貓與壬氏兩人至今為止曖昧的關係發生巨變，貓貓決定敞開心扉面對自己的感情……。

時隔一年回到中央後的貓貓在外廷藥房當差，既得照顧後輩，也得慢慢適應新的部門。然而奇妙的朋黨之爭在宮廷逐漸成形，一方為試圖維持正統血脈的皇太后派，一方則為有意開創新風的皇后派。違背安氏與玉葉的意願，周遭氣氛日漸變得劍拔弩張，尤其是年輕武官們，更是鬥毆傷人事件頻仍。在這當中，貓貓受姚兒所託，將參加「賜字」家族的盛會……種種陰謀皆與皇族後裔之謎牽涉極深。

▲▼藥師少女。（圖／角川提供）

關鍵字：藥師少女的獨語

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