京都任天堂博物館搶先開箱！入場須知、場館全攻略　老粉必訪聖地+1

記者蘇晟彥／京都報導

任天堂博物館（Nintendo Museum）將於 10 月 2 日正式開幕，在最後階段，任天堂邀請全球媒體搶先揭開園區內部風采，經過約六小時的深度體驗後，必須說整個博物館的設計「細節滿滿」，從觀看展覽到互動體驗，絕對是任天堂老粉必訪聖地，本篇將著重在場館概略介紹、前往方式及入館須知等等，將樂趣留給到場的玩家！

×本文建議搭配影片服用效果更佳

▼任天堂博物館10月2日正式開幕，展示區入口處將有奇諾比奧「彩蛋」等待大家。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）



入館前須知

任天堂博物館位於日本京都府宇治市小倉町，前身為任天堂宇治小倉工廠過去生產撲克牌和花牌的地方，土地面積為1萬平方公尺，在2021年時，任天堂決定啟動任天堂總部週邊地區的再規畫案，遂開始著手計劃，終於在2024年10月份將與粉絲見面，主要將以收藏任天堂從1889年創立，從玩具、花牌起家後至今到稱霸遊戲王朝的所有回憶都展現在粉絲面前。

門票採用抽選制，必須使用Nitendo Switch帳號登入，目前在官網上已經預約額滿至11月，票價基本上是堪稱佛心來著，大人（18歲以上）3,300日圓、國、高中生2,200日圓、小學生1,100日圓，根據官方資料顯示，每天僅會開放1,500至2,000人流，留給粉絲更多體驗空間。

門票有兩個預約時段，一個是入館前三個月進行抽ㄉ選，選定日期後抽中即可當天參訪，或是入館日一個半月前，可以至官方網站直接購買，買到就可以直接獲得門票。此外，由於小倉站週遭仍以住宅區居多，因此任天堂「強烈建議」請勿搭乘計程車的方式到場參觀，請透過大眾運輸再步行以免打擾到當地居民。

＊目前場館僅採用日語、英文雙語介紹，暫無中文介面

＊館內可使用電子支付、現金付款

地址：611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田 56 番地

交通方式：

・近鐵京都線「小倉站」東出口徒步 5 分鐘

・JR 奈良線「JR 小倉站」北出口徒步 8 分鐘

>>門票抽選請點此<<

▼任天堂博物館整體顏色以灰、白作為外觀設計。



▼全館的模型圖。



在正式進入前，可以將比較重的物品放置到寄物櫃中，但只要進去館內就無法出來領取，因此寄物前要特別注意，而寄物櫃則是以「任天堂卡匣」作為設計，置物完成後會先經過安檢，結束時掃描當初預定時獲得的QRCODE後，就可以獲得入館證，上面會有每位申請人的姓名，在預約時如果經過申請，可以更改為自行設計的Mii造型，如果沒有的話統一都會是「點陣圖瑪利歐JUMP」的圖案，而入館後這張證件會含有10枚金幣，將可以在互動展示區使用。

千萬要記得，這張入館證不僅僅是拿來當收藏品，在館內各項設施，包含入館、互動遊戲區使用，都必須使用這張當逼逼卡，所以絕對要好好的收著！

▼入館證不僅收藏價值高，還會連動館內所有設施。



▼寄物櫃有一部分是以「任天堂卡匣」作為設計。



▼場館主要分成3大館，分別是博物館區、物販及餐廳＆手作體驗館。



整個任天堂博物館共分成3大館，分別是博物館（1館）、物販區（2館）及手作體驗＆餐廳（3館），嚴格來說可以當成2大區域，博物館跟物販算是在同一個空間。

在開始逛之前要特別注意2件事

1.博物館（1館）2F嚴格禁止拍照，當看到「照相禁止」標示時就代表不能攝影，其餘全館基本上都可以任意打卡

2.入館後請先至手作體驗區預約時段，館內有嚴格限制入館內3小時如果沒有進行預約就無法體驗

在廣場部分是以經典瑪利歐水管、金幣磚頭作為設計，超大的裝置藝術可以讓玩家躲進去模仿遊戲動作拍照，而如果遇到下雨狀況，在兩個館中間將會有「傘架間」，裡面的販賣機會看到「星之卡比」吃下販賣機後的模樣完全還原，而傘架也有滿滿的「小細節」等待大家去挖掘。

而作為任天堂旗下遊戲，儘管寶可夢在這個場館內出現的機會不多，但「人孔蓋」絕對沒有缺席，隱藏在任天堂博物館的寶可夢人孔蓋致敬《寶可夢》系列的原點《神奇寶貝紅／綠》，將可以看到皮卡丘搭配Gameboy的超懷舊設計。此外，如果抬頭的話，或許可以在電線桿、欄杆上看到「某些角色」出現喔！

接著就到了本次的重頭戲之一，博物館、互動遊戲區的參訪，在博物館的門口可以看到一排奇諾比奧站在門口迎接各位，如果去摸他們的頭，就會觸發隱藏彩蛋「大合唱」，在一旁也有瑪利歐之父宮本茂的親筆簽名，接著在入館前可以看到一整片由任天堂遊戲中角色組成的牆，幾個最經典的角色版面佔著最大，像是大家所熟知的皮卡丘、星之卡比、動物森友會等等，在這邊找尋自己認識的遊戲角色也是一大樂趣。

▼門口可以看到任天堂靈魂人物「宮本茂」親筆簽名，工作人員也解釋那個日期沒有特別意義。



在進場後會經過一道歷代主機螢幕區，接著就會直接上到2F的展覽區，但仔細聆聽上電梯前的音樂的話，會發現歷代主機開機的聲音，同樣也是細節滿滿。

但在上去2F後，這一整區全面禁止拍照，因此將使用官方提供的素材，但為了留給大家更多「挖掘」的空間，這邊簡單介紹這一區就是將整個任天堂遊戲的歷史完全展現的地方，甚至有限定的主機拆解照放在現場展示給大家看，大家可以去仔細看看到底自己的「鐵粉程度」，數數玩過幾種遊戲。

▼2F展覽區收藏至今全部遊戲、主機。（圖／Nitendo Museum提供）



▼2F展覽區收藏Nitendo至今發行過的全部遊戲、主機。（圖／Nitendo Museum提供）



接著再度走下一樓，進入到「互動展示區」，這一個區塊是互動性最高的地方，將結合任天堂從以前至今，無論是生產過的花牌、玩具到遊戲，結合成互動遊戲的方式。

還記得在入館時提到，每個人會獲得10枚金幣嗎？在互動展示區每一個關卡都需要金幣才能進行遊玩，一共有8款遊戲，如果都要玩過一遍的話，會需要到15個金幣，因此必須做好取捨，此外，有些必須要2人合作的遊戲，如果只有一個人前往，也會有Staff陪同遊玩，因此不需要擔心獨行俠的孤單喔！

而這邊的8款遊戲分別結合的任天堂旗下曾生產過的遊戲、玩具，像是可以使用1966年生產的ULTRA HAND夾寶可夢、使用1996年生產，讓人臉紅心跳LOVE TESTER默契遊戲、巨大化搖桿挑戰2人破關經典關卡、光追槍射擊壞蛋拯救碧姬公主等等，都可以看到復古與創新的融合，真心感覺任天堂將這些可能掩沒在歷史中的回憶，再度搬上檯面讓大家能夠回味是一件非常棒的事。

▼共有8款遊戲，但要完整全通關需要15枚，因此要妥善運用金幣喔！



▼巨大搖桿區是推薦一定要遊玩的！



▼ULTRA HAND一開始有點難操作，但上手後非常「有趣」。



▼從創社至今生產的玩具都可以在此看到。



▼時雨殿找找看結合花牌、虛擬投影，也是必體驗的項目。



在結束博物館、互動遊戲區後，非常重要的「物販區」自然絕對不少，這次官方特別為了任天堂博物館打造非常多專屬商品，如果要判斷是不是只有博物館限定，在商品的背面會有一個灰階的LOGO，這就代表這個商品只能在這裡買到。

這邊最推薦，也是一進去就被吸引的就是「巨型搖桿抱枕系列」，一共有紅白機搖桿、Wii、N64及SFC四種，其中Wii抱枕真的是看到就想要狠狠的帶回家，但要注意的事，因為長寬高算超過手提行李的範圍，因此入館前要先衡量一下自己的「深度」，但在包裝的時候店員會提供一個超大的袋子，畢竟如果帶回京都也需要一點勇氣 （誤） 。

此外，一些常見例如T-Shirt、馬克杯等等，都是以博物館的暗紫色做為主調設計，整體來說非常有質感，真的差一點在這邊淪陷，小物商品的價格大約都在1000日幣上下，抱枕則是11,000-13,000之間，因此也得先存好一筆錢再來狠狠的把東西全部扛回家。

▼搖桿盲盒非常精緻，必抽！



▼巨型搖桿抱枕非常吸睛，但要注意一下行李箱的大小，Wii應該是本次的挑戰之王。

而在先前提到，除了免費參觀的互動展示、博物館外，由花牌、撲克牌起家的小倉工廠，也存在著大量關於這兩樣物品的特色，其中位在3館的手作體驗區就是以花牌作為基礎去設計，這兩樣手作體驗都是需要額外付錢才能使用



・花牌遊玩體驗 500 yen

・花牌製作體驗 2,000 yen

但這兩項設施必須在入園後3小時內體驗完畢，同時是以整點作為計算，舉例來說，如果在12:35分入館，就會歸類在1點到4點間必須進行預約、體驗，如果逾時就不能報名參加，也建議儘管後就先直奔手作體驗館來預約時間，畢竟博物館區並沒有特別時間限制。

在花牌製作體驗，會由非常簡易的方式，讓大家親自製作花牌，首先可以在12個月份中選出自己喜歡的月份材料包，目前最搶手的是12月（有任天堂的字樣），但記者自己選的是生日月份，但實際上可以依照自己喜歡的圖樣去做選擇。

在材料包部分有一張花牌紙、四張描圖紙及參考圖案還有裝袋用的信封，步驟非常簡單，按照描圖紙上的順序放在花牌卡上，接著就是沾上顏料慢慢的塗上去，但必須說，顏料的掌控跟描圖紙有沒有壓好會大大的影響到最終的成品，像記者選的「藤」屬於比較多細碎圖案的反而很難壓，最後就變成整片都暈開（請參考下圖拙作），因此「慢慢來」、「顏料沾好」就是完成的關鍵。

顏色塗完後，要放在黑色紙卡上黏起來，把毛邊去掉，接著四角折住、壓緊，就會變成一張完成的花牌。完成的花牌可以放在一開始的信封內，信封可以選擇立起來做展示板，或是信封方式收存。

但記得在結束後要自己將畫筆清洗乾淨，做個優質的訪客喔～

而在花牌試玩體驗的部分就比較簡單，就是運用任天堂的黑科技來玩一場花牌對局。正常的花牌會有12個月份、每個月份4張牌，但這邊是屬於簡易的版本，因此僅有36張花牌。

就算你是新手，也不需要擔心，任天堂透過黑科技的方式，可以直接投影遊玩步驟，只要跟著白線就可以輕鬆完成，也提供英文、日語兩個版本，有趣的是，可以看到下方圖片的旁邊有個「English」的牌，當換成「日語」的牌子時，就可以即時切換到日語，真的讚嘆科技的奧妙。

▼系統會自動結算成績。



最後，任天堂博物館內也設有餐廳，就在2館，也就是手作體驗區的樓下，在餐廳佈置內有將原先小倉工廠使用的收納箱（上面寫著任天堂）原封不動的保留，也有特別製作的「薩爾達傳說彩繪玻璃」、牆上的動物圖鑑其實也是在動森內可以抓到的所有種類，也是處處藏著彩蛋。

在餐點部分，有一個十分有趣的「製作專屬漢堡」點法，可以透過掃描QRcode自己組裝（下圖所示），種類選擇非常多，甚至還有蓮藕片的選項可以選擇，而餐點的價格大約落在2,500日圓附近，共有客製化漢堡、附餐及飲料，嚴格來說小貴，但還在可以接受的範圍之內。而點餐方式則是採用QRcode點餐，再拿條碼到櫃台付款，做好後周遭的螢幕都會顯示，再到櫃台取餐即可。

▼好想扛一箱回去用。



▼可以自己客製化專屬漢堡。



▼漢堡口味棒棒，不會是「觀光區等級」的餐點，也感謝隔壁的日本媒體打光出借美美的漢堡給拍照。



最後來聊一下這次參訪完後的心得總結，其實內心只有「請你來玩」這幾個字可以推薦給讀者，礙於版面問題，沒辦法非常詳細的跟大家解說每一個彩蛋、每一個遊戲的內容（參訪時有官方人員陪同，講解或提醒超多超驚喜的彩蛋），雖然目測場地並不大，原先以為大概1-2小時就可以結束，但實際包含遊玩全部設施、手作體驗，至少需要3個小時起跳才能把博物館看完，甚至覺得可以排上半天（5-6）小時好好看過一遍。

裡面的互動遊戲雖然都是比較簡單、偏向親子向，但對於喜愛任天堂的玩家，還是會感覺到會心一笑，而且門票才3,300yen，折合台幣800塊左右，絕對是值回票價、老粉必來朝聖的新聖地之之！

最後的最後，下面就放上幾個館內彩蛋，大家實際走訪時也可以看看到底找到多少「驚喜」喔！