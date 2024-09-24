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《寶可夢Sleep》連結智慧型手錶！搶先公開「胖丁之歌」助睡眠

記者楊智仁／綜合報導

株式會社寶可夢公布了有關智慧型手機應用程式《Pokémon Sleep》（支援iOS／Android）資訊，包含APP開放與智慧型手錶連結、贈送豪華禮物給新加入的玩家、現正推出研究者回歸特典、在Spotify享受《Pokémon Sleep》的世界。

▼《Pokémon Sleep》連結智慧手表。（圖／寶可夢提供） ▲▼寶可夢sleep。（圖／寶可夢提供）▲▼寶可夢sleep。（圖／寶可夢提供）

【開放與智慧型手錶連結】

自9月24日起可以使用智慧型手錶測量到的睡眠資料，在《Pokémon Sleep》進行睡眠研究。只要戴上智慧型手錶就寢，裝置就會自動測量睡眠資料，起床後和《Pokémon Sleep》同步，遇見各式各樣寶可夢。連結智慧型手錶後不再需要將手機接上電源並放在枕邊測量睡眠，即可享受更順暢輕便的睡眠體驗。目前支援的智慧型手錶機種為Apple Watch、Galaxy Watch、Google Pixel Watch、Fitbit各系列裝置。利用Apple Watch測量到的睡眠資料可以透過Apple健康應用程式載入iOS的《Pokémon Sleep》，官方也同步公開相關影片。

【贈送豪華禮物給新加入的玩家】

2024年9月24日後新建立帳號的玩家可在《Pokémon Sleep》中獲贈「寶可沙布蕾」，以及妙蛙種子、小火龍、傑尼龜的「寶可夢的薰香」。「寶可沙布蕾」是餵給寶可夢後，就能和牠變得友好的點心、「寶可夢的薰香」有著寶可夢喜歡的香氣，若在睡前設置薰香，適用該薰香的特定寶可夢就必定會在下一次的睡眠研究中現身。

▲▼寶可夢sleep。（圖／寶可夢提供）

【現正推出研究者回歸特典】

《Pokémon Sleep》現正在贈送「研究者回歸特典」給久違《Pokémon Sleep》研究者，適用此特典的研究者不僅可領取「寶可沙布蕾×10」等特別禮物，還可獲得「睡眠研究時必定有1隻寶可夢會處於貪吃狀態」等獎勵。此外，還會贈送特別禮物給平時熱心支持《Pokémon Sleep》的各位研究者，以表達營運團隊感謝。

▲▼寶可夢sleep。（圖／寶可夢提供）

【在Spotify享受《Pokémon Sleep》的世界】

《Pokémon Sleep》BGM（共34首）自2024年9月24日起，在全球Spotify上架。此外，會從上架的曲目中精選20首與「睡眠」相關的樂曲，作為Spotify官方播放清單公開，Spotify官方播放清單中將會包含搶先公開的「胖丁之歌」等今後預定安裝於《Pokémon Sleep》的3首助眠BGM。Spotify官方播放清單的樂曲播放畫面中，還能遇見分別以這20首樂曲為主題而挑選的各式各樣的寶可夢的睡姿，一邊使用智慧型手錶測量睡眠，一邊聆聽Spotify的《Pokémon Sleep》樂曲，抓住睡眠好節奏。

▲▼寶可夢sleep。（圖／寶可夢提供）

關鍵字：寶可夢Sleep寶可夢

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