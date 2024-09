台北寶可夢中心萬聖節商品將開搶！南瓜皮卡丘超萌、燈火幽靈LED燈

記者楊智仁/綜合報導

台北寶可夢中心(Pokémon Center TAIPEI)從去年 12 月開幕以來人氣居高不下,假日仍需要使用整理券進場,新進的人氣商品時常遭到秒殺。隨著萬聖節將近,台北寶可夢中心也宣布推出相關活動商品,預計 9 月 28 日登場。

▼台北寶可夢中心萬聖節商品。(圖/翻攝自寶可夢台灣)

充滿萬聖節氣氛的商品「Halloween Trick or trick」,即將於 9 月28 日在 Pokémon Center TAIPEI 登場,主視覺描繪了魔術師寶可夢的魔幻假面喵,嚇唬皮卡丘和呆火鱷等寶可夢場景。充滿驚訝表情的寶可夢毛絨玩具,以及主視覺中皮卡丘手持的「夜巡靈造型LED裝飾提燈」等商品也一同推出,相信這次台北寶可夢中心又將吸引滿滿人潮,屆時也有發放入店整理券,詳細規定請參官網公告。

【燈火幽靈 LED 裝飾燈、萬聖節南瓜 皮卡丘毛絨玩具】

亮度會如同火焰閃爍效果般變化的LED裝飾燈,能在不調整亮度下切換不同的點燈方式,在各種場景自由切換使用,其搭配的鐵製燈架,用來裝飾房間也非常適合,燭光靈及水晶燈火靈造型的LED裝飾燈也一同登場。另外還有穿上南瓜造型服裝的皮卡丘毛絨玩具享受萬聖節氣氛。

【詳細商品資訊】

