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LINE白色情人節特效「關鍵字公開」　１撇步不用洗版就能重複播

記者蘇晟彥／綜合報導

每年到了節慶，都會推出期間限定聊天室特效的LINE，近期也推出「白色情人節」特效，只要輸入特定關鍵字「情人節」、「快樂」、「幸福」，熊大與兔兔就會跳出來祝福，此外，官方也祭出白色情人節應景貼圖，要大家能享受濃厚節日氣氛。

▼只要輸入特定關鍵字，熊大、兔兔就會出現祝福。

▲▼

情人節聊天室特效關鍵字
輸入「情人節」、「快樂」、「幸福」讓熊大、兔兔給你甜蜜爆擊！

情人節聊天室特效限定期間
2025/3/12 (三) 10:00 – 2025/3/17 (一) 10:00

情人節聊天室特效適用版本
-LINE iOS 9.15.0 (含）以上
-LINE Android 10.2.0 (含）以上(且 Android OS 7.1 以上)
-LINE 電腦版版本需為 8.7.0 以上

※如果手機 LINE 版本為 12.0.0(含)以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時， 關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效， 點擊關鍵字連結 就可以囉！不用一直洗版朋友訊息也可以重複欣賞熊大兔兔秀恩愛了；若上述版本和關鍵字皆符合，但卻沒有出現情人節特效的話，請嘗試將 LINE 重新開啟，或到 LINE 設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟（延伸閱讀：如何關閉/開啟聊天室背景特效）這個設定是預設開啟，若之前有不小心關掉的話，可以重新打開喔！

此外，為了讓大家能更享受濃厚的情人節氣氛，官方也同場加映，將在LINE VOOM推出情人節應景特效；同時也提供6款推薦表情貼、貼圖，讓用戶不論是表白心意、增加浪漫，還是想療癒自己的心，現在就打開 LINE，讓聊天室甜到冒泡！

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關鍵字：LINE

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