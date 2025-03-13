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「Pokémon GO Fest 2025」全球盛典！遊三大城市...波爾凱尼恩登場

記者楊智仁／綜合報導

一年一度的《Pokémon GO》盛會挾著歡聲笑語以及令人意想不到的內容強勢歸來，官方表示將在夏季舉辦3場盛大的現場活動，並接著推出「Pokémon GO Fest 2025：全球」，與世界各地上百萬名全球訓練家共襄盛舉。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

「波爾凱尼恩」將於《Pokémon GO》首度登場

訓練家將首度在《Pokémon GO》與蒸汽寶可夢「波爾凱尼恩」相遇，持有入場券的訓練家在完成活動限定特殊調查後，就能瞭解更多蒸汽寶可夢「波爾凱尼恩」的相關情報。無論持有入場券訓練家獲得並完成多少「Pokémon GO Fest 2025」特殊調查，都只會獲得1次與「波爾凱尼恩」相遇的機會，如果訓練家多次參與「GO Fest」現場活動並重複領取特殊調查，則僅有首次完成調查時能遇見「波爾凱尼恩」，其餘調查將給予波爾凱尼恩糖果作為獎勵。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

「Pokémon GO Fest 2025」真實世界活動地點：

2025年5月29日～2025年6月1日 | 日本大阪

「Pokémon GO Fest 2025」即將重返日本大阪最著名的「萬博紀念公園」，讓訓練家能夠一邊參與這個年度夏日盛典的開幕式週末，一邊盡情享受令人流連忘返的園內美景，大阪以美味的街頭小吃與古色古香的大阪城享譽國際。

2025年6月6日～2025年6月8日 | 美國紐澤西州澤西市

「Pokémon GO Fest 2025」即將降臨美國花園之州——「紐澤西」，並在澤西市的「自由州立公園」舉辦現場活動。這座公園緊鄰歷史悠久的愛麗絲島，以及舉世聞名的自由女神像。

2025年6月13日～2025年6月15日 | 法國巴黎

歡迎光臨「索鎮公園」——也就是「Pokémon GO Fest 2025」位於巴黎郊外的活動會場，為「花都」的風采錦上添花。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

2025年6月28日～2025年6月29日 | Pokémon GO Fest 2025：全球

世界各地的訓練家注意「Pokémon GO Fest 2025：全球」將在短短兩天內，帶來最精彩絕倫的冒險，無論訓練家在世界的哪一個角落，都能與其他訓練家在今年的「GO Fest 2025」共襄盛舉。「Pokémon GO Fest 2025：全球」活動入場券也即將開始販售，本場活動與現場活動不同，將販售至活動結束為止。

如果在2025年4月15日前購買「Pokémon GO Fest 2025：全球」活動入場券，就可以透過在台灣時間2025年4月8日10:00～2025年4月15日10:00期間遊玩《Pokémon GO》來領取限時調查，並且在完成後獲得與「坐騎小羊」相遇的機會喔。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

現場活動中能搶先遇見「蒼響（盾之王）」與「蒼響（劍之王）」

持有「Pokémon GO Fest 2025」現場活動入場券的訓練家們，將能搶先見證「蒼響（劍之王）」、「藏瑪然特（盾之王）」於《Pokémon GO》 中首次出現。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

「Pokémon GO Fest 2025」官方系列

「Pokémon GO Fest 2025」現場活動為訓練家推出比以往更豐富的紀念服飾和配件，所有商品僅接受預購，且僅能於訓練家購入的活動日期，在活動地點所在的公園領取。背上全新限量背包，迎接「Pokémon GO Fest 2025」活動，帶上「皮卡丘」、「耿鬼」，還是「果然翁」背包一起踏上旅程，購買背包的訓練家也會收到與實物相應的遊戲內換裝道具。( 此為澤西市和巴黎活動限定商品，大阪活動無販售。)

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

關鍵字：Pokémon GO

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