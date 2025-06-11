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日漫畫太熱門盜版爆炸性上升...外媒曝美國82億流量居第一

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒引述分析公司 MUSO 公布的一份詳細報告，出版類盜版內容大多數為漫畫，美國高居全球漫畫盜版消費榜首。儘管整體盜版網站流量出現超過 5% 下降，出版類相關網站卻逆勢成長 4.3%，從 636 億次成長至 664 億次。其中，漫畫盜版占出版類訪問量超過 70%，遠高於第二名「傳統出版」的 14.82%。

▼日漫畫太熱門盜版情況越來越嚴重。（圖／翻攝自推特）▲▼漫畫盜版。（圖／翻攝自推特）

MUSO 統計出版盜版流量前 15 名國家中，美國高居榜首 12.39% 流量高達 82 億次，日本位居第五僅占 4.36%，其餘前五名還包括印尼、俄羅斯與越南，漫畫總盜版占比遠遠超過電子書、學術論文與新聞內容，顯示漫畫已成為以 Z 世代為主的線上盜版核心領域。近期多項趨勢亦指出 Z 世代讀者對漫畫高度熱衷，尤其是當最新章節剛於日本連載、由粉絲翻譯為英文或其他語言時，這些盜版內容往往先於官方版本出現。

MUSO 報告也指出，全球市場對漫畫的需求尚未被官方商業模式完全滿足，粉絲翻譯的內容往往比官方版本更新得更快，漫畫的數位發行仍較為零碎。集英社、講談社等主要出版社已透過 Manga Plus、K Manga 等平台推行「同步連載」策略，但區域限制、付費牆等問題，仍使許多粉絲選擇非官方管道。

對於《航海王》、《怪獸8號》、《鏈鋸人》等熱門連載作品來說，粉絲翻譯版本經常搶先於官方英譯發佈，當官方供應無法跟上讀者需求時，也間接推高盜版閱覽數。動畫在全球愈發受到歡迎，進一步推升漫畫原作的需求，若官方版本無法快速取得，盜版成長趨勢可能難以遏止。近來，日本出版社已加強反盜版行動，表明他們意識到漫畫盜版的爆炸性成長，隨著北美等市場需求持續上升，日本業者正致力於提供更容易取得、價格合理且更新即時的合法閱讀方案。

關鍵字：漫畫

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