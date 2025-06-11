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重大變革版《虹彩六號：圍攻行動X》推出　付費解鎖更多幹員！

記者蘇晟彥／綜合報導

Ubisoft 11日宣布，《虹彩六號：圍攻行動》自遊戲發行以來最具變革性的大型更新《圍攻行動 X》正式推出，且可免費遊玩。該遊戲也可透過 Ubisoft 訂閱服務 Ubisoft+ 遊玩。對此，遊戲中將帶來了永久性 6 對 6 全新模式「雙重戰線」，也可以透過付費解鎖更多幹員加入戰場。

▲▼ 《虹彩六號：圍攻行動X》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《圍攻行動X》帶來了永久性 6 對 6 全新模式「雙重戰線」*。「雙重戰線」首次開放玩家混搭進攻方與防守方幹員，於保衛己方區域的同時奪取敵方區域。在對戰中，玩家可以重生及更換所選幹員，並可執行限時「中立區」任務。此外，《圍攻行動X》也對畫面、遊戲玩法與音效進行了全面升級與重製，包括：

．「俱樂部會所」、「木屋」、「邊境」、「銀行」和「咖啡館」這五張經典 5 對 5 地圖的現代化翻新版本，升級了打光、陰影效果與解析度。未來每季將會追加三張現代化翻新地圖。
．提供深化遊戲玩法的功能，例如全新可破壞物件，包括瓦斯管線、金屬探測器和滅火器，玩家可策略性地與這些物件互動創造出奇制勝的機會。此外，繩索垂降的操作更為流暢，動量移動也大有進步，玩家現在可在垂降時橫向奔跑並靈活繞過建築轉角。
．全面翻新《虹彩六號：圍攻行動》的音效體驗，使得傳播與迴音效果更加真實，有助於玩家利用聲音線索蒐集關鍵情報，精準判斷敵人所在的位置與房間類型。
．新手入門體驗也煥然一新，旨在幫助玩家培養技巧與自信。

▲▼ 《虹彩六號：圍攻行動X》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 《虹彩六號：圍攻行動X》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次更新還帶來了許多便利性改進、新的「挑選與禁用」系統，以及「R6 ShieldGuard」多面向反作弊機制。

即日起下載「免費遊玩版*」，新玩家可以使用一些特定幹員免費遊玩主遊戲，以及「標準」、「快速遊玩」與「雙重戰線」模式。《虹彩六號：圍攻行動》另也提供「菁英版」和「終極版」這兩種付費版本：
．「菁英版」可解鎖所有遊戲模式，包括排名戰遊玩清單和圍攻行動盃，並額外解鎖 16 名幹員。
．「終極版」可解鎖所有遊戲模式，包括排名戰遊玩清單和圍攻行動盃，並額外解鎖 52 名幹員與「干擾器組合包」。
現有玩家將保留所有先前已解鎖的內容，並依照加入遊戲的年份獲得專屬資深幹員獎勵。

Ubisoft 同時宣布，《虹彩六號：圍攻行動》第 10 年第 2 季「破曉行動」亦已同步登場，並帶來重製版 Clash 幹員。Clash 的「CCE 護盾」現在可以策略性地部署於定點，並可遠端操作來電擊敵人。此外，本季也進行了多項遊戲性與幹員平衡性調整：電擊將不再會對幹員造成傷害，且肢體傷害也將降低。幹員 Jackal、Sledge、Thunderbird、Jäger 與 Blackbeard 皆獲得了平衡性更新。

關鍵字：ubisoft

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