ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《Pokémon GO》出售！遊戲巨頭Scopely天價35億美元收購Niantic

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導官方公告《Monopoly Go》開發商 Scopely 宣布以 35 億美元收購 Niantic 遊戲業務，此次收購將涵蓋《Pokémon Go》、《Pikmin Bloom》與《Monster Hunter Now》等熱門遊戲，並將 Niantic 全體遊戲開發團隊納入旗下。此外，Scopely 也將獲得 Campfire 和 Wayfarer 兩款遊戲輔助應用與服務，進一步拓展旗下遊戲生態系。

▼ Scopely 宣布收購 Niantic 遊戲業務。（圖／翻攝自官網）▲▼Pokemon GO。（圖／翻攝自官網）

自 2016 年推出以來，《Pokémon Go》始終穩居全球前 10 大手遊，光是 2024 年就擁有超過 1 億名玩家，隨著這次收購，Scopely 與 Niantic 合併玩家社群將超過 5 億人，成為全球最大遊戲社群之一。《Pokémon Go》主要遊戲團隊將繼續運作，由資深遊戲總監 Kei Kawai 與 Ed Wu 領導，確保遊戲內容能夠持續發展。

Scopely 以社交體驗為核心，旗下遊戲如 《Monopoly Go》、《Stumble Guys》、《Star Trek: Fleet Command》等，皆以長期運營為目標。這次收購突顯 Scopely 對全球遊戲社群的重視與長期投資計劃，Scopely 首席營收長 Tim O’Brien 表示，「Scopely 一直致力於透過遊戲建立有意義的社群，Niantic 遊戲部門在這方面表現有目共睹，過去十年來打造影響深遠的遊戲體驗，吸引龐大全球玩家群體，並且讓玩家們走出家門，參與現實世界的互動，我們期待透過這次合作，進一步推動 Niantic 遊戲的創新。」

Niantic 創辦人 John Hanke 對這次交易的看法則表示，「相信這次交易能夠確保我們的遊戲獲得長期支持與投資，讓它們成為能夠世代傳承的『永恆遊戲』（Forever Games）。Scopely 擁有全球頂尖的即時服務營運經驗，且在處理全球最受歡迎的 IP 方面擁有卓越實績。我相信這次合作將為玩家帶來更美好未來。」

交易完成後，Niantic 將拆分技術平台，成立獨立的地理空間 AI 企業 「Niantic Spatial Inc.」，該公司將專注於開發新世代地圖技術與 AI 應用，使設備能夠更好理解真實世界。《Pokémon Go》高級副總裁 Ed Wu 表示，「過去 10 年來，能夠為數億名訓練家提供這樣的遊戲體驗是我們的榮幸，但我相信最精彩的時刻仍在未來。」

關鍵字：Pokémon GO

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

推薦閱讀

初陣對抗賽HLE秀實力選劫+血鬼　歐洲生死戰覺醒爆冷擊敗TES

《殺戮空間3》封測遭玩家狂批　官方宣延期推出、改進

EA《戰地風雲》新作封測大量曝光！建築破壞再度回歸

《Pokémon GO》出售！遊戲巨頭Scopely天價35億美元收購Niantic

《魔物獵人》銷量佳卡普空盼連8年營收新高　製作人談成功關鍵

蠟筆小新外傳「廣志午餐之道」動畫化　網看畫風認不出：這誰

《JUMP：群星集結》宣布將暫時停止服務：專心解決現有問題

恐怖遊戲《沉默之丘f》瀰漫昭和風　台灣「泥巴娛樂」擔任開發

千名玩家曝最愛遊戲日本IP霸榜、《原神》唯一例外擠進前20

暴雪嘉年華確定回歸！2026重返榮耀、突破極限

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

外媒曝《Pokémon GO》出售

EA《戰地風雲》新作封測大量曝光

《殺戮空間3》封測遭玩家狂批

台灣漫畫家登日本Young Jump殿堂

《魔物獵人》銷量佳製作人談成功關鍵

歐洲KC生死邊緣覺醒爆冷擊敗TES

始祖級實況主鳥屎結婚！

插畫家聯合抵制！人2抄襲風波

《JUMP：群星集結》暫時停止服務

《沉默之丘f》新情報即將揭曉

最新新聞

歐洲KC生死邊緣覺醒爆冷擊敗TES

《殺戮空間3》封測遭玩家狂批

EA《戰地風雲》新作封測大量曝光

外媒曝《Pokémon GO》出售

《魔物獵人》銷量佳製作人談成功關鍵

蠟筆小新外傳「廣志午餐之道」動畫化

《JUMP：群星集結》暫時停止服務

《沉默之丘f》新情報即將揭曉

千名玩家曝最愛遊戲日本IP霸榜

暴雪嘉年華確定回歸！

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366