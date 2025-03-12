《Pokémon GO》出售！遊戲巨頭Scopely天價35億美元收購Niantic

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導、官方公告《Monopoly Go》開發商 Scopely 宣布以 35 億美元收購 Niantic 遊戲業務，此次收購將涵蓋《Pokémon Go》、《Pikmin Bloom》與《Monster Hunter Now》等熱門遊戲，並將 Niantic 全體遊戲開發團隊納入旗下。此外，Scopely 也將獲得 Campfire 和 Wayfarer 兩款遊戲輔助應用與服務，進一步拓展旗下遊戲生態系。

▼ Scopely 宣布收購 Niantic 遊戲業務。（圖／翻攝自官網）

自 2016 年推出以來，《Pokémon Go》始終穩居全球前 10 大手遊，光是 2024 年就擁有超過 1 億名玩家，隨著這次收購，Scopely 與 Niantic 合併玩家社群將超過 5 億人，成為全球最大遊戲社群之一。《Pokémon Go》主要遊戲團隊將繼續運作，由資深遊戲總監 Kei Kawai 與 Ed Wu 領導，確保遊戲內容能夠持續發展。

Scopely 以社交體驗為核心，旗下遊戲如 《Monopoly Go》、《Stumble Guys》、《Star Trek: Fleet Command》等，皆以長期運營為目標。這次收購突顯 Scopely 對全球遊戲社群的重視與長期投資計劃，Scopely 首席營收長 Tim O’Brien 表示，「Scopely 一直致力於透過遊戲建立有意義的社群，Niantic 遊戲部門在這方面表現有目共睹，過去十年來打造影響深遠的遊戲體驗，吸引龐大全球玩家群體，並且讓玩家們走出家門，參與現實世界的互動，我們期待透過這次合作，進一步推動 Niantic 遊戲的創新。」

Niantic 創辦人 John Hanke 對這次交易的看法則表示，「相信這次交易能夠確保我們的遊戲獲得長期支持與投資，讓它們成為能夠世代傳承的『永恆遊戲』（Forever Games）。Scopely 擁有全球頂尖的即時服務營運經驗，且在處理全球最受歡迎的 IP 方面擁有卓越實績。我相信這次合作將為玩家帶來更美好未來。」

交易完成後，Niantic 將拆分技術平台，成立獨立的地理空間 AI 企業 「Niantic Spatial Inc.」，該公司將專注於開發新世代地圖技術與 AI 應用，使設備能夠更好理解真實世界。《Pokémon Go》高級副總裁 Ed Wu 表示，「過去 10 年來，能夠為數億名訓練家提供這樣的遊戲體驗是我們的榮幸，但我相信最精彩的時刻仍在未來。」