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《航海王》停播六個月將回歸　外媒猜測同步推動「真人版」

記者楊智仁／綜合報導

去年 10 月，東映動畫決定暫緩「蛋頭篇」新集數播出，這一決策相當罕見，畢竟動畫自開播以來幾乎未曾中斷，已累積超過 1000 集，為了填補空檔期間，官方推出「魚人島篇」的高清重製版，透過畫質提升來符合現代觀眾的視覺需求。日前 Netflix 宣布 4 月 推出 《航海王》動畫「未来島蛋頭篇 Part 2」，經過六個月停播後《航海王》將重返國際觀眾視野，全新集數即將啟航。

▼航海王動畫將回歸。（圖／翻攝自ONE PIECE公式YouTubeチャンネル）▲▼航海王動畫。（圖／翻攝自ONE PIECE公式YouTubeチャンネル）

東映動畫暫停製作，其中一個主要原因是讓系列原作者尾田榮一郎有更多時間創作漫畫，以避免動畫進度過快超越原作，這對於《航海王》來說至關重要，如今動畫與漫畫之間的進度有了更大緩衝空間。然而，這次停播也帶來一些影響，例如《航海王》失去日本富士電視台原本周六上午 9:30 播出時段，這對於這部堅持數十年的長壽少年動畫來說，屬於前所未見的變動、《航海王》英語配音版本即將趕上日語版進度，這是近 20 年來首次發生現象，過去被認為幾乎不可能實現。

Crunchyroll 已正式確認《航海王》新集數將於 4 月 6 日首播，Netflix 尚未公布具體上架日期。最初動畫回歸消息來自東映動畫，並在美國德州達拉斯舉辦的「航海王日慶典活動」 上公布，隨後 Crunchyroll 發布官方新聞稿進一步確認消息。與此同時，Netflix 宣布真人版《航海王》第二季已完成拍攝，這讓外媒開始推測，新動畫上線與真人版影集可能會採取同步宣傳策略，考量到《航海王》在全球的龐大影響力，Netflix 很可能會同時推動動畫與真人版，以最大化熱度與觀眾關注度。

關鍵字：航海王

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