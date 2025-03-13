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《Pokemon GO》移交經營權！玩家憂「Scopely恐課金」遊戲未來發展

▲▼ 。（圖／翻攝 Pokémon GO 官網）

▲《Pokemon GO》移交經營權！Scopely豪擲38.5億美元接手營運 。（圖／翻攝 Pokémon GO 官網）

記者王威智／綜合報導

Niantic宣布將《Pokémon GO》轉移至遊戲開發商Scopely，交易總額達38.5億美元。Niantic高級副總裁吳友軒表示，這次轉變將確保遊戲長期發展，並讓核心開發團隊持續投入。Scopely強調將維持遊戲原有特色，並投資社群活動與長期運營。此外，Niantic將成立Niantic Spatial Inc.，專注於地理空間AI技術。此消息引發玩家熱議，部分人擔心課金模式與遊戲品質變化，未來Scopely的經營策略將成為關注焦點。

2025年3月12日，Niantic正式宣布將旗下熱門遊戲《Pokémon GO》移交至Scopely。Niantic高級副總裁兼《Pokémon GO》團隊負責人吳友軒（Ed Wu）強調，此次合作將為遊戲與玩家帶來積極發展。Scopely承諾提供資源與支持，使開發團隊能夠專注於長期運營，並維持其獨特的現實世界探索體驗。核心開發團隊將全數留任，持續優化遊戲內容，包括團體戰、好友系統、GO對戰聯盟、路線系統、超極巨化寶可夢等功能，以及寶可夢GO Fest等大型活動。此外，Scopely將賦予團隊高度自主權，延續Niantic的經營理念。

官方完整公告：https://pokemongolive.com/post/moving-to-a-new-home-2025/

此消息曝光後，在台灣玩家社群軟體 Threads 中掀起熱議，許多人憂心遊戲品質可能因母公司更換而下降，甚至影響人物建模與核心玩法。網友表示：「拜託不要越做越爛，尤其是人物建模，快吐了。」此外，不少玩家擔心 Scopely 可能引入更激進的課金機制，導致遊戲變得更具商業化，影響整體體驗。另一名網友指出：「真正需要擔心的是課金的部分，因為S社出名的坑錢。」也有玩家直言：「我好害怕，我不想被課金綁死。」

部分網友則對大型活動，如 Pokémon GO Fest 是否能照常舉行。同時，也有玩家認為 Niantic 可能是為了專注於 地理空間 AI 技術 而決定出售，這讓人擔憂《Pokémon GO》的未來發展方向是否仍與原本的精神一致。網友指出：「N社表示未來專注在地理空間AI，而Ingress和Peridot是做為地理空間平台的應用程式。」有網友認為：「趁還有價值的時候賣掉變現，讓Niantic專注在AR領域技術上發展，也是一件好事。」未來 Scopely 如何調整遊戲策略，將成為玩家關注重點。

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