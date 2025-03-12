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《殺戮空間3》封測遭玩家狂批　官方宣延期推出、改進

記者黃冠瑋／綜合報導

由Tripwire Interactive開發《殺戮空間》系列新作《殺戮空間3》，原本預定在3月25日正式推出。但在2月官方舉辦第一次封測中，被眾多玩家罵爆，指出官方把遊戲修改得亂七八糟。甚至有網友懷疑，會選擇在遊戲上市前一個月進行封測，只是想騙錢而已，隨著抱怨聲不斷，官方宣布遊戲將會延期改進。

▼官方在2月20日至24日舉辦第一次封閉測試。（圖／翻攝自Twitter／@KillingFloor）

▲▼官方在2月20日至24日舉辦第一次封閉測試。（圖／翻攝自Twitter／@KillingFloor）

《殺戮空間3》是一款恐怖生存射擊遊戲，是開發商Tripwire Interactive旗下《殺戮空間》系列推出的新品大作。官方也在2月20日至24日舉辦了第一次封閉測試，以此為遊戲後續推出做準備。然而在這次測試中，被眾多玩家批評，「遊戲基礎做的一蹋糊塗，根本沒新意」、「身為老玩家，遊戲各種功能都退步，玩起來很無聊」。對此整體玩家都明確指出遊戲內容修改太多，更有許多地方感覺只完成一半，甚至有網友懷疑，會選擇在遊戲上市前一個月進行封測，只是想快速上市騙錢而已。因此官方宣布延後，從原定3月25日延期至今年內才上市。

根據《殺戮空間3》官方最新公告中指出，「關於近期封閉測試的玩家回饋，我們經過內部討論，覺得作品並沒有達到預期目標，因此我們將聽取玩家意見延後遊戲推出，努力調整遊戲內容」。官方也解釋《殺戮空間3》本身想要給玩家帶來的初衷，並不只是單純創作新作，還想要保持玩家熟悉與喜愛的核心體驗。

對此目前團隊也在準備一個新的時程表，解決玩家在測試期間遇到的各種問題，像是效能最佳化、光影、武器手感等。官方也承諾在遊戲上市後的一個更新中，會允許玩家分開選擇自己職業和角色，解決職業和角色綁訂問題。

▼官方針對玩家批評做出回應。（圖／翻攝自Steam／殺戮空間3）

▲▼官方在2月20日至24日舉辦第一次封閉測試。（圖／翻攝自Twitter／@KillingFloor）

關鍵字：殺戮空間射擊遊戲封測

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