動作遊戲《零秒》搶先開放試玩　「時間暫停」對抗敵人

記者黃冠瑋/綜合報導

由韓商魁匠團公司(KRAFTON, INC.)旗下創意工作室Flyway Games開發新作《零秒》(Ascend to ZERO) 7日在Steam開放免費試玩版。玩家將會在有限的時間內參與戰鬥,並快速升級角色來完成任務。對此官方表示,「希望透過積極與玩家社群互動,收集試玩版本回饋,來改善和加強遊戲內容」。

▼《零秒》已於3月7日Steam開放免費試玩。(圖/KRAFTON提供)

《零秒》是一款以停止時間的能力為中心的動作遊戲,由韓商魁匠團公司(KRAFTON, INC.)旗下創意工作室Flyway Games所開發。故事劇情描述玩家透過時空傳送門回到過去,拯救戰友,並阻止因外星侵略而毀滅的世界。隨著回到過去,玩家要在有限的時間內參與戰鬥並快速升級角色來完成任務。遊玩方式則是當武器一旦裝備就會開啟自動攻擊,但玩家可以自由指定攻擊的方向。當所剩的時間用完,將會被強制返回一個廢棄的地下堡壘,並且角色等級和部分裝備會被重置。

對此,在戰鬥中玩家必須有策略性地利用時間,衝刺躲避敵人攻擊以及各種技能,想辦法在規定時間內完成任務。即使生命值歸零,玩家也無須擔心可以消耗一部分剩餘時間來復活。另外擊敗特殊怪物(例如頭目)則可獲得被動能力,而透過戰鬥獲得的遊戲幣能在商店購買武器、盔甲和裝備,以此來增強角色對抗怪物的能力。此外,拯救過去的戰友並將他們帶回現在的地下堡壘,同時解鎖新功能。

目前官方還沒公布正式版確定日期,但3月7日Steam平台上已經開放免費試玩版。對此官方表示,「希望透過積極與玩家社群互動,收集試玩版本回饋,來改善和加強遊戲內容,以利後續正式版上線推出」。

March 7th has arrived! You can now play the Ascend to ZERO Demo!????https://t.co/hdJM9DwTJU

Download now and experience the thrill of time-action roguelike gameplay.



Wishlist Ascend to ZERO to stay tuned for further updates!#IndieDevs #indiegame #Steam #Roguelike #UE5 pic.twitter.com/x6HFnSMBHm