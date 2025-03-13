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動作遊戲《零秒》搶先開放試玩　「時間暫停」對抗敵人

記者黃冠瑋／綜合報導

由韓商魁匠團公司（KRAFTON, INC.）旗下創意工作室Flyway Games開發新作《零秒》（Ascend to ZERO） 7日在Steam開放免費試玩版。玩家將會在有限的時間內參與戰鬥，並快速升級角色來完成任務。對此官方表示，「希望透過積極與玩家社群互動，收集試玩版本回饋，來改善和加強遊戲內容」。

▼《零秒》已於3月7日Steam開放免費試玩。（圖／KRAFTON提供）

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《零秒》是一款以停止時間的能力為中心的動作遊戲，由韓商魁匠團公司（KRAFTON, INC.）旗下創意工作室Flyway Games所開發。故事劇情描述玩家透過時空傳送門回到過去，拯救戰友，並阻止因外星侵略而毀滅的世界。隨著回到過去，玩家要在有限的時間內參與戰鬥並快速升級角色來完成任務。遊玩方式則是當武器一旦裝備就會開啟自動攻擊，但玩家可以自由指定攻擊的方向。當所剩的時間用完，將會被強制返回一個廢棄的地下堡壘，並且角色等級和部分裝備會被重置。

對此，在戰鬥中玩家必須有策略性地利用時間，衝刺躲避敵人攻擊以及各種技能，想辦法在規定時間內完成任務。即使生命值歸零，玩家也無須擔心可以消耗一部分剩餘時間來復活。另外擊敗特殊怪物（例如頭目）則可獲得被動能力，而透過戰鬥獲得的遊戲幣能在商店購買武器、盔甲和裝備，以此來增強角色對抗怪物的能力。此外，拯救過去的戰友並將他們帶回現在的地下堡壘，同時解鎖新功能。

目前官方還沒公布正式版確定日期，但3月7日Steam平台上已經開放免費試玩版。對此官方表示，「希望透過積極與玩家社群互動，收集試玩版本回饋，來改善和加強遊戲內容，以利後續正式版上線推出」。

關鍵字：零秒動作遊戲Steam

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