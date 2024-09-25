《薩爾達傳說：智慧的再現》試玩會心得　腦洞大開的公主奇旅

記者蘇晟彥／台北報導

《薩爾達傳說：智慧的再現》（ゼルダの伝説知恵のかりもの）作為首款真的操控「薩爾達公主」的遊戲，將在26日正式推出，在上市前任天堂邀請媒體搶先試玩，體驗約90分鐘（打到第一個Boss大岩人結束）的內容，衝著薩爾達第一次真人上陣闖關，再加上非常有「個人風格」的玩法，只能說誠意滿滿，期盼能夠快點體驗到完整內容。

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---以下內容涉及劇情雷，介意者請勿往下拉---

在今年6月的Nitendo Direct直播中，揭露了《薩爾達傳說》系列新作，這次將擺脫林克（ ？ ），首度以薩爾達公主作為主角，在接連釋出的預告片中可以看到，廣大的海拉魯各地出現了不明裂縫，並且引發將人與物體吞沒的「神隱」現象。劍士林克也因遭到神隱而失去蹤跡，在被困住前將薩爾達公主救出，而本作將由薩爾達公主與奇異精靈托力（トリィ）踏上的旅程。

本次任天堂提供約90分鐘左右的試玩時間，劇情直接從薩爾達公主遇到托力開始逃出牢房、踏上尋找海拉魯變異的原因，在畫面上跟之前的《薩爾達傳說：織夢島》很類似，而在劇情上前面有一點稍微不知道故事走向，所以在這邊就不以劇情作為介紹內容，主要以遊玩心得跟建議玩法做介紹。

猶如之前在預告片中介紹的，薩爾達公主本身並不會戰鬥，因此需要透過托力去「記住、再現」來達到闖關效果，在稍微前其實還會學到「同步」，同步就類似能跟物體平行、垂直移動，來搬運大型的物件，或是創造一些很有趣的玩法，例如同步會飛的生物，就可以跨越一些特殊地形。

▼除了適合新手向的內容，也可以調整成困難觸碰自身極限。



▼被同步的物體可以隨著薩爾達公主，或是薩爾達公主隨著他們移動。



遊戲中遇到可以記住的物品（或是怪物）時，會出現很明顯的提示，只要第一次擊敗或是觸碰就可以學起來，接著透過再現創造出屬於個人的玩法，例如在第一次遇到豬頭人時，大家（試玩會的其他夥伴）都使用不同打法來挑戰，記者個人是直接使用穿山甲直接攻擊，也有人是放海膽等他自己來撞，要怎樣闖關完全依照個人喜好。

而隨著取得越來越多道具後，能夠使用的戰術就越來越多，例如在拿到蜘蛛後，記者本身就靠著蜘蛛可以垂直上下的能力，直接跨越很多地形；又或者後面在打Boss的時候，有拿到「轉轉花」的人就直接丟上去硬尻，沒有拿到的夥伴則是透過黑甲武士抓到空擋開砍，因此可以看到「記住」的東西越多，能玩的內容就越豐富。

當然，物品的再現並不是無限制，在試玩階段，薩爾達公主最多只有3點能量，當使用超過時之前的物品會消失，不同的物品會有不同的能量點數，例如轉轉花就是3點能量、穿山甲2點，後面不確定能不能夠增加能量點數，但以目前試玩到的內容暫時沒有這玩意兒。

而在前期打敗「某個敵人」後，薩爾達將會取得「神奇之劍」，這時候將會是唯一可以主動進攻的機會，但變身成劍士時將會消耗「原力」，這個能量條只有在特定情況下才會慢慢收集，因此也不能恣意

▼可以垂直移動的蜘蛛，能創造超多可能。



其餘像是在遊戲中會看到很多系列作會出現的東西，例如增加心心數的「心之碎片」，可以裝在空瓶裡用來恢復生命的妖精等等， 對於系列作粉絲來說一定會是非常雀躍的體驗。

由於前期體驗內容沒有到非常的多，主要都是在熟悉系統、能使用的道具、敵人不多，但光在前面就已經能夠因人而異，創造出屬於自己玩法，再加上衝著主角是「薩爾達」本尊，因此會更加期待後續有什麼內容，官方也強調，前期的內容（也就是試玩內容）沒有到故事完整的面貌，隨著關卡逼近將能夠體驗到更多「屬於自己的玩法」，

《薩爾達傳說：智慧的再現》遊戲將於26日正式上市。



（下方有第一個Boss戰鬥畫面供參）