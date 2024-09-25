ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《薩爾達傳說：智慧的再現》試玩會心得　腦洞大開的公主奇旅

記者蘇晟彥／台北報導

《薩爾達傳說：智慧的再現》（ゼルダの伝説知恵のかりもの）作為首款真的操控「薩爾達公主」的遊戲，將在26日正式推出，在上市前任天堂邀請媒體搶先試玩，體驗約90分鐘（打到第一個Boss大岩人結束）的內容，衝著薩爾達第一次真人上陣闖關，再加上非常有「個人風格」的玩法，只能說誠意滿滿，期盼能夠快點體驗到完整內容。

【延伸閱讀】

京都任天堂博物館搶先開箱！入場須知、場館全攻略　老粉必訪聖地+1

---以下內容涉及劇情雷，介意者請勿往下拉---

▲▼ 薩爾達傳說：智慧的再現 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在今年6月的Nitendo Direct直播中，揭露了《薩爾達傳說》系列新作，這次將擺脫林克（），首度以薩爾達公主作為主角，在接連釋出的預告片中可以看到，廣大的海拉魯各地出現了不明裂縫，並且引發將人與物體吞沒的「神隱」現象。劍士林克也因遭到神隱而失去蹤跡，在被困住前將薩爾達公主救出，而本作將由薩爾達公主與奇異精靈托力（トリィ）踏上的旅程。

本次任天堂提供約90分鐘左右的試玩時間，劇情直接從薩爾達公主遇到托力開始逃出牢房、踏上尋找海拉魯變異的原因，在畫面上跟之前的《薩爾達傳說：織夢島》很類似，而在劇情上前面有一點稍微不知道故事走向，所以在這邊就不以劇情作為介紹內容，主要以遊玩心得跟建議玩法做介紹。

猶如之前在預告片中介紹的，薩爾達公主本身並不會戰鬥，因此需要透過托力去「記住、再現」來達到闖關效果，在稍微前其實還會學到「同步」，同步就類似能跟物體平行、垂直移動，來搬運大型的物件，或是創造一些很有趣的玩法，例如同步會飛的生物，就可以跨越一些特殊地形。

▼除了適合新手向的內容，也可以調整成困難觸碰自身極限。

▲▼ 薩爾達傳說：智慧的再現 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼被同步的物體可以隨著薩爾達公主，或是薩爾達公主隨著他們移動。

▲▼ 薩爾達傳說：智慧的再現 。（圖／記者蘇晟彥攝）

遊戲中遇到可以記住的物品（或是怪物）時，會出現很明顯的提示，只要第一次擊敗或是觸碰就可以學起來，接著透過再現創造出屬於個人的玩法，例如在第一次遇到豬頭人時，大家（試玩會的其他夥伴）都使用不同打法來挑戰，記者個人是直接使用穿山甲直接攻擊，也有人是放海膽等他自己來撞，要怎樣闖關完全依照個人喜好。

而隨著取得越來越多道具後，能夠使用的戰術就越來越多，例如在拿到蜘蛛後，記者本身就靠著蜘蛛可以垂直上下的能力，直接跨越很多地形；又或者後面在打Boss的時候，有拿到「轉轉花」的人就直接丟上去硬尻，沒有拿到的夥伴則是透過黑甲武士抓到空擋開砍，因此可以看到「記住」的東西越多，能玩的內容就越豐富。

當然，物品的再現並不是無限制，在試玩階段，薩爾達公主最多只有3點能量，當使用超過時之前的物品會消失，不同的物品會有不同的能量點數，例如轉轉花就是3點能量、穿山甲2點，後面不確定能不能夠增加能量點數，但以目前試玩到的內容暫時沒有這玩意兒。

而在前期打敗「某個敵人」後，薩爾達將會取得「神奇之劍」，這時候將會是唯一可以主動進攻的機會，但變身成劍士時將會消耗「原力」，這個能量條只有在特定情況下才會慢慢收集，因此也不能恣意

▲▼ 薩爾達傳說：智慧的再現 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼可以垂直移動的蜘蛛，能創造超多可能。

▲▼ 薩爾達傳說：智慧的再現 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 薩爾達傳說：智慧的再現 。（圖／記者蘇晟彥攝）

其餘像是在遊戲中會看到很多系列作會出現的東西，例如增加心心數的「心之碎片」，可以裝在空瓶裡用來恢復生命的妖精等等， 對於系列作粉絲來說一定會是非常雀躍的體驗。

由於前期體驗內容沒有到非常的多，主要都是在熟悉系統、能使用的道具、敵人不多，但光在前面就已經能夠因人而異，創造出屬於自己玩法，再加上衝著主角是「薩爾達」本尊，因此會更加期待後續有什麼內容，官方也強調，前期的內容（也就是試玩內容）沒有到故事完整的面貌，隨著關卡逼近將能夠體驗到更多「屬於自己的玩法」，

《薩爾達傳說：智慧的再現》遊戲將於26日正式上市。

（下方有第一個Boss戰鬥畫面供參）

▲▼ 薩爾達傳說：智慧的再現 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 薩爾達傳說：智慧的再現 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：標題:1.《薩爾達傳說：智慧的再現》即將上市！首款操控薩爾達公主的遊戲引發期待2.薩爾達公主真人上陣！《薩爾達傳說：智慧的再現》將帶來全新玩法3.試玩90分鐘！《薩爾達傳說：智慧的再現》搶先體驗讓人期待滿滿4.迎接全新旅程！《薩爾達傳說：智慧的再現》26日正式上市SEO標題:1.《薩爾達傳說：智慧的再現》即將上市！首款操控薩爾達公主的遊戲引發期待2.全新遊戲《薩爾達傳說：智慧的再現》將帶來令人驚艷的玩法3.試玩體驗《薩爾達傳說：智慧的再現》，期待完整遊戲內容4.26日正式上市！《薩爾達傳說：智慧的再現》帶

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

《薩爾達傳說：智慧的再現》試玩會心得　腦洞大開的公主奇旅

京都任天堂博物館搶先開箱！入場須知、場館全攻略　老粉必訪聖地+1

任天堂專賣店要來台灣！明年新光三越A11開幕、還有瑪利歐快閃店

華麗古風×懸疑探案！《藥師少女的獨語》小說新章台灣將發售

紀念爆米花問世Google推互動遊戲　扮演玉米粒小心別被炸成爆米花

PS5推出新色控制器與外殼！「珍珠白、靛青、青綠」耀眼新美學

《對馬戰鬼》續作「舞台、主角全換」　玩家嗨爆：真武士遊戲來啦

東京電玩展倒數2天　Ubisoft緊急取消：各種原因造成

《鬼滅之刃》推出聯名高跟短靴！華麗圖騰還原各柱招牌呼吸

大谷翔平比電玩還扯！超狂50-50《職棒野球魂》急上調能力值

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃》推出聯名短靴

紀念爆米花問世Google推互動遊戲

TGS倒數2天Ubisoft取消直播

《對馬戰鬼》續作「舞台、主角全換」

《咒術迴戰》合作東京晴空塔

任天堂專賣店要來台灣了

台北寶可夢中心萬聖節商品將開搶

京都任天堂博物館搶先開箱！

PS5推出新色控制器與外殼

《我的英雄學院劇場版》台灣首周票房破千萬

最新新聞

《薩爾達傳說：智慧的再現》心得

京都任天堂博物館搶先開箱！

任天堂專賣店要來台灣了

《藥師少女的獨語》小說台灣將發售

紀念爆米花問世Google推互動遊戲

PS5推出新色控制器與外殼

《對馬戰鬼》續作「舞台、主角全換」

TGS倒數2天Ubisoft取消直播

《鬼滅之刃》推出聯名短靴

大谷翔平紀錄太狂！遊戲緊急上ˇ調能力

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366