《寶可夢卡牌》手遊版玩法大公開　領免費卡包收藏經典寶可夢

記者楊智仁／綜合報導

株式會社寶可夢（東京都港區，代表取締役社長：石原恒和）公布了以下有關目前正和Creatures Inc.以及DeNA Co., Ltd.​共同開發的新作《Pokémon Trading Card Game Pocket》​的資訊。最新影片已在寶可夢官方YouTube公開，配合遊戲於2024年10月30日上線，事前登錄現正開放中。

▼《Pokémon Trading Card Game Pocket》​。（圖／寶可夢）

每天免費開封2包，找到自己喜歡的寶可夢卡牌吧。玩家只要消耗會隨著時間累積的「開包力」，即可開封擴充包。每12小時就可累積足以開封1包的開包力。在「得卡挑戰」自己也可以從其他玩家開封擴充包內容中，隨機獲得1張相同卡牌，從一覽找找看有沒有玩家抽中自己想要的卡牌。不只如此，如果用其他語言玩家開封的擴充包遊玩「得卡挑戰」，就能獲得不同語言卡牌並登錄在圖鑑裡，從而讓玩家獲得更多彩多姿的收藏體驗。

擴充包中，會有許多充滿魅力的卡牌登場，除了有已在《寶可夢集換式卡牌遊戲》中登場的懷舊插畫卡牌，也有在本作中首次登場的卡牌，透過每天開封卡牌包來找到喜歡的卡牌吧。下方可以看到本作首次公開的妙蛙花ex，上頭描繪了牠伸出藤蔓投入對戰的身姿，部分寶可夢ex的插畫可透過變換角度，欣賞到插畫生動逼真的視覺表現。

卡牌中的甲賀忍蛙在水中威風前進的樣子，實在令人著迷，這張插畫在2013年於《寶可夢集換式卡牌遊戲》中公開，卡牌的特性及招式則和當時有所不同。粉絲可以與被描繪得栩栩如生的寶可夢們來場令人懷念的重逢，也能夠享受嶄新的邂逅，用柔和的筆觸描繪而成的皮卡丘十分療癒，這張皮卡丘的插畫在1996年於《寶可夢集換式卡牌遊戲》中首次公開；卡牌中用圓圓的眼睛望著神奇石頭的伊布，樣子非常可愛。

如果遇見喜歡的卡牌，就按照自己喜好建立收藏，將它們展示出來，在「收藏板」中，玩家可以將自己喜歡的卡牌展示在板面上。收藏板有各式各樣的種類，除了可以嘗試各種收藏板和卡牌插畫的搭配，也能讓其看起來就像桌子上的擺飾，想讓最喜歡的卡牌大大地佔據整個畫面時，收藏板是再適合不過的展示方式了，在「收藏冊」中，玩家可以將自己收集到的卡牌製作成帶有封面的冊子。想將自己收集到的眾多卡牌擺在一起時，就試著使用收藏冊吧。

【輕鬆有趣地展開「對戰」】

卡牌不只能用來收藏，也能用來對戰。為了讓任何人都能利用零碎時間輕鬆遊玩，本作的對戰調整成了最適合智慧型手機的全新規則。

【如何區分獲得的卡牌】

獲得的卡牌大致分為上場與對手對戰的寶可夢卡，以及輔助對戰的訓練家卡。用20張卡牌編制而成的組合叫做「牌組」，您可以編制牌組來與對手對戰。

【卡牌種類】

寶可夢卡能使用招式攻擊對手的寶可夢，或是承受來自對手的攻擊。透過使出「招式」讓對手的寶可夢的HP歸零，就能更接近勝利。訓練家卡能發揮各種效果協助對戰。根據用法或效果的不同，還可進一步分成「物品卡」、「支援者卡」等類別。發動訓練家卡的時間點會左右勝負，這也是寶可夢卡牌遊戲的一大樂趣。

【對戰流程】

編制好牌組之後，就能開始和對手對戰了。與現有的寶可夢卡牌相比，例如牌組的卡牌張數從60張變為20張，或是使用招式所需的能量變為從「能量區」附到寶可夢身上等，本作做了各種變更，讓玩家能更輕鬆地在智慧型手機上遊玩。

但另一方面，本作依舊保有像是「要用寶可夢的哪個招式攻擊呢？」、「什麼時候該使用訓練家卡呢？」等等富有深度的寶可夢卡牌戰略要素。而且您也能和電腦、和朋友，或和世界上的任何一個玩家對戰喔。敬請期待在零碎時間內就能分出勝負的全力對戰吧。

【基本的對戰流程】

試著派出備戰寶可夢、將能量附到寶可夢身上，或用訓練家卡做好進攻的準備吧；使用招式可對對手的寶可夢造成傷害。若傷害讓HP歸零了，就能使對手的寶可夢昏厥；讓對手的寶可夢「昏厥」，就能獲得分數。和對手輪流完成自己的回合，先獲得3分的人就是贏家。



為了讓玩家能更輕鬆享受寶可夢集換式卡牌遊戲的對戰，遊戲裡還備有「自動對戰」、「租用牌組」、「自動編制」這些功能，對戰的途中，可以切換成自動對戰模式，讓電腦來協助對戰。另外，在獲得特定的卡牌後，就能使用租用牌組，即使是不清楚怎麼編制牌組的玩家也能放心享受對戰。不僅如此，遊戲裡還有自動使用收集到的卡牌來編制推薦牌組的功能，讓任何人都能輕鬆展開對戰。