任天堂開告《幻獸帕魯》官方超淡定？發Hotfix公告網笑：沒在怕

記者楊智仁／綜合報導

2024 年初最熱門的遊戲《幻獸帕魯 PalWorld》以相似於《寶可夢》玩法而爆紅，不過今日 ( 19 日 ) 遭到任天堂提告，許多玩家也都在等待官方的回應。稍早《幻獸帕魯》帳號發布貼文，不過內容完全沒有提到被告的事情，主要是針對版本錯誤進行 Hotfix 說明，這也讓不少玩家笑稱官方根本沒被影響。

v0.3.7 Xbox Hotfix

We have applied a hotfix to a fatal bug on the Xbox version where wild Pals and base Pals would sometimes stop moving and working.



The same issue is occurring in the Steam version in limited circumstances, and we are currently investigating the cause.



Thank… https://t.co/tuYKokqC73 — Palworld (@Palworld_EN) September 19, 2024

《幻獸帕魯》今年初推出時引爆熱潮，銷量突破 3,000 萬套，不過當時就有寶可夢粉絲認為，任天堂應該不會對這款遊戲放任不管。9 月 19 日任天堂也正式向地方法院提出侵權訴訟，聲明中提到《幻獸帕魯》侵害多項專利權，要求停止其侵權行為及賠償損失，任天堂強調會繼續採取必要行動，打擊任何侵犯其知識產權的行為，包括任天堂品牌本身，以保護其多年來努力建立的智慧財產權。

▼《幻獸帕魯》遭任天堂提告。（圖／翻攝自遊戲官網）

任天堂提告《幻獸帕魯》成為今天早上最大的新聞，而在這樣敏感的時間點，《幻獸帕魯》官方則在下午發布了 Hotfix 說明，超淡定貼文也讓網友們在下方留言，「老哥你知道你們被告了嗎」、「訴訟不能阻止 Hotfix」、「看起來是完全沒在怕」、「不受影響，我喜歡這種態度」，不過也有人用知名迷因哏圖「This is Fine」來形容目前的狀況。