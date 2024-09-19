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任天堂開告《幻獸帕魯》官方超淡定？發Hotfix公告網笑：沒在怕

記者楊智仁／綜合報導

2024 年初最熱門的遊戲《幻獸帕魯 PalWorld》以相似於《寶可夢》玩法而爆紅，不過今日 ( 19 日 ) 遭到任天堂提告，許多玩家也都在等待官方的回應。稍早《幻獸帕魯》帳號發布貼文，不過內容完全沒有提到被告的事情，主要是針對版本錯誤進行 Hotfix 說明，這也讓不少玩家笑稱官方根本沒被影響。

《幻獸帕魯》今年初推出時引爆熱潮，銷量突破 3,000 萬套，不過當時就有寶可夢粉絲認為，任天堂應該不會對這款遊戲放任不管。9 月 19 日任天堂也正式向地方法院提出侵權訴訟，聲明中提到《幻獸帕魯》侵害多項專利權，要求停止其侵權行為及賠償損失，任天堂強調會繼續採取必要行動，打擊任何侵犯其知識產權的行為，包括任天堂品牌本身，以保護其多年來努力建立的智慧財產權。

▼《幻獸帕魯》遭任天堂提告。（圖／翻攝自遊戲官網）▲▼帕魯。（圖／翻攝自遊戲官網）

任天堂提告《幻獸帕魯》成為今天早上最大的新聞，而在這樣敏感的時間點，《幻獸帕魯》官方則在下午發布了 Hotfix 說明，超淡定貼文也讓網友們在下方留言，「老哥你知道你們被告了嗎」、「訴訟不能阻止 Hotfix」、「看起來是完全沒在怕」、「不受影響，我喜歡這種態度」，不過也有人用知名迷因哏圖「This is Fine」來形容目前的狀況。

關鍵字：遊戲侵權任天堂幻獸帕魯Hotfix知識產權

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