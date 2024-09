任天堂開告《幻獸帕魯》官方超淡定？發Hotfix公告網笑：沒在怕

記者楊智仁/綜合報導

2024 年初最熱門的遊戲《幻獸帕魯 PalWorld》以相似於《寶可夢》玩法而爆紅,不過今日 ( 19 日 ) 遭到任天堂提告,許多玩家也都在等待官方的回應。稍早《幻獸帕魯》帳號發布貼文,不過內容完全沒有提到被告的事情,主要是針對版本錯誤進行 Hotfix 說明,這也讓不少玩家笑稱官方根本沒被影響。

v0.3.7 Xbox Hotfix

We have applied a hotfix to a fatal bug on the Xbox version where wild Pals and base Pals would sometimes stop moving and working.



The same issue is occurring in the Steam version in limited circumstances, and we are currently investigating the cause.



Thank…