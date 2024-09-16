童年回憶《小朋友齊打交2》推出真人電影！網驚：這要怎麼演

記者楊智仁／綜合報導

過去曾經陪伴不少玩家一起長大的經典之作《小朋友齊打交 2》其翻新版預計會在今年底 - 明年初上架 Steam 讓不少粉絲相當期待。不過在遊戲正式到來之前，作者小熊（Marti Wong）透過 FB 先宣布《小朋友齊打交》將推出真人電影消息。

▼《小朋友齊打交 2》擁有高人氣。（圖／翻攝自LF2）

《小朋友齊打交 2》（Little Fighter 2）最早在 1999 年推出測試版，之後 2002 年推出 1.9 版本大受歡迎，可以說是最經典對戰類動作遊戲。以十鬥士為主線，其中主角為 Davis，亦有其他隱藏人物如 Julian（邪鬼）、Firzen（冰火人）等亦廣受歡迎，年齡層從小學生到大學生至中年影響力橫跨無數玩家成為許多人童年記憶的一部分。

這次《小朋友齊打交》真人電影率與香港「天下一電影」合作，先行預告中短短 48 秒內容沒有太多畫面，只寫著「小時候，我們為了甚麼而戰」同時配合一些角色招式，最後帶出「2025 冰火合體」。消息一出馬上掀起許多討論，而網友們也喊到，「劇情要怎麼演」、「誰當反派，會有冰火人合體嗎」、「既期待又擔心，動畫版比較適合，真人版真的風險太高了」、「下一部小朋友下樓梯」、「希望不要慘招真人化」。