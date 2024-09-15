LoveLive!11月訪台萌喊陪大家圓夢　最想吃「中間長長那一鍋」

記者蘇晟彥／台北報導

《Love Live!》系列首次聯合亞洲巡迴演唱會「LoveLive! Series Asia Tour 2024~伴你圓夢」將在11月9、10日在台北開唱，這次將由Aquors中YYY小隊渡邊曜（齊藤朱夏）、津島善子（小林愛香）及黑澤露比（降幡愛）來台獻聲，而她們接受媒體線上聯訪時也談起這次到台灣一定要吃「酸菜白肉鍋」，現場更學起發音，超萌模樣令人印象深刻。

▼《Love Live!》亞巡將由YYY小隊登台。（圖／ 雅慕斯娛樂 提供）



這次為了宣傳演唱會，三位特別接受台灣媒體跨海聯訪，針對這次亞巡的副標題「伴你圓夢」，小林愛香說其實演唱會就是一個大家圓夢的地方，不僅是粉絲，也是我們自己的夢，齊藤也補充，海外粉絲可能比較難到日本觀看，但藉由這次機會實現夢想，我們也抱持著想要很想要跟大家見面的心情，因此也是「夢想成真」的一環。

針對這次亞巡表演，儘管還不能透露會有什麼「經典歌曲」登場，但都承諾是大家聽了一定會很開心的歌，希望能親自來到現場感受，小林更說，會有很多在日本沒有坐過的挑戰，千萬不要猶豫。





聊起小隊制的活動跟9人團體不同，齊藤也說，因為每個人都有自己的代表色，表演久了就會開始喜歡自己的角色顏色，降幡愛也笑著補充，像是自己的頭髮就越來越像露比；而跟團體最大不同就是三個人跟九個人的站位很不同，歌曲的分配也是，這應該是目前最大的差異。

而《Love Live!》走過14周年、Aqours也迎來九週年紀念，三位一路陪著角色成長，自己也從中受益良多，降幡愛說，自己以前是一個愛哭的女孩，徵選時也是超沒有自己，但現在受到露比的影響，許多想法都有180度的轉變，覺得自己得到很大的成長，小林則補充，如果沒有這份際遇就沒有現在的我，因為這部作品可以讓我跟全世界的粉絲相遇。

最後聊到對台灣的印象，一開啟對於美食的話題三位就停不下嘴，齊藤說自己對夜市很有印象，但已經有五年半沒有訪台，相信台灣也有很大改變，歡迎粉絲跟她推薦有什麼美食、流行的東西；小林則說起讓自己最有印象的食物是「酸菜白肉鍋」，鍋子中間有一根很大煙囪一直冒煙，這次來台灣一定要吃，而三個人對於這個「神奇美食」也感到驚艷，要求現場記者教他們怎麼說，而三個人不斷重複「算猜白露溝～」模樣超萌，還允諾會把這句話好好學起來，屆時在演唱會「說給粉絲聽」。

演唱會內容

Love Live! 系列首次聯合亞洲巡迴演唱會《LoveLive! Series Asia Tour 2024～伴你圓夢》台北公演

日期及時間：

2024年11月9日(六) 18:30開場 / 20:00開演

2024年11月10日(日) 17:00開場 / 18:30開演

地點：Zepp New Taipei

售票請洽TicketPlus 遠大售票系統（全場實名制）