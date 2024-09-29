飛往日本逐夢！安妮亞配音員「連思宇」揭台日培訓課程差別

記者楊智仁／專訪

身為台灣知名配音員，「連思宇」老師加入配音產業超過 10 年，她所詮釋過的動畫作品多不勝數，「新哆啦A夢、中二病也想談戀愛、美少女戰士Crystal、我的英雄學院；咒術迴戰、無職轉生」，2022 年更以「間諜家家酒 – 安妮亞」掀起一陣風潮，不僅如此，連思宇兼任廣播節目主持人、日文翻譯等工作，深厚配音功力來自對生活敏銳的觀察，以及從小動畫的喜愛，接下來就讓我們請連思宇老師來分享關於台灣配音員的各種秘辛。

▼「連思宇」老師配音無數知名作品。（圖／翻攝自木棉花）

連思宇從小就非常喜歡日本動畫，甚至通過自學考到日文 N1 檢定，對她來說為動畫配音是一種夢想，也是一種憧憬，為了進一步了解關於配音的奧妙，在家人支持下連思宇大學畢業後決定前往日本進修聲優課程，「『優』這個字是演員的意思，日本就是把聲優們當成演員在培養，這也是和台灣最大的不同。當時我們上課比例最重的就是演技課，期末發表跟畢業公演都是以舞台劇為主，隨著聲優偶像化在日本成為一種趨勢，唱歌、跳舞等課程也是學習的一環，另外男女生都要學習基礎芭蕾，來鍛鍊儀態、控制自己的肌肉，畢竟想要徵選的人非常多，讓自己在第一關資料審查時給人留下好的第一印象很重要，因此如何拍出好照片非常關鍵。」

這趟學習之旅對連思宇可說是收穫良多，因為日本針對每一個課程都設計地相當細膩，「其實配音牽扯到的環節非常多，像舞蹈課程就是訓練聲優們肌肉控制能力，平常我們都是坐著錄音，但坐著要如何呈現跑步或打鬥的聲音呢？其實就是需要肌肉控制，這也是學習基礎芭蕾的原因之一。當然基礎關於怎麼發聲、變聲技巧、如何讓麥克風收到最棒的聲音...，這些跟配音相關的課程基本上就和台灣大同小異。」

回來台灣後，連思宇老師將這些技巧學以致用，不論日本特攝劇、韓劇或是日本動畫都能聽到她的聲音，連思宇也分享不同的作品要如何轉換配音方式，「用化妝來比喻，電視劇就是上淡妝、小小修飾就好，不需要太誇張，聲音能否貼合那個角色是最重要的；而動畫就是要上最濃的妝 ( 像變裝皇后那樣 )，表現浮誇之餘也要注意發音跟咬字，有時會看到一些觀眾認為台灣配音太字正腔圓不夠自然，但其實日語發音也非常標準，尤其是日本看動畫或電影時不太會有字幕，這也是因為觀眾觀賞作品時習慣專注在畫面上，不想遺漏影像的細節。」

台灣配音員時常會遇到一人要詮釋多名角色的狀況，不同角色之間該如何切換，連思宇透露這需要用到觀察力，偶爾需要借助一些刻板印象，「舉例來說，配比較胖的人聲音就要低一些、配小人聲音要尖一點、小朋友聲音比較高而且會使用疊字、高中大學生講話可能就要比較直接，且語速比較快，盡量貼近年輕人說話方式。當然這些角色聲音現實中不一定會這樣說話，不過透過刻板印象能夠快速創造記憶點，而且對需要一人分飾多角的配音員們來說，也比較不會忘記角色的聲音。」

要以中文詮釋出一部好的動畫，不僅考驗著配音員的功力，當中還藏著許多平常觀眾們看不到的小細節，連思宇老師會在接下來專訪中也和我們分享台灣配音幕後環境、以及中配是在多麼不容易的條件下，走出屬於自己的一條路。

▼要呈現好的配音，日常觀察、發生控制各種細節都不能少。（圖／連思宇提供）