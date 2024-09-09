《Project KV》致歉惹騷動中止開發　全素材下架「存在證明消失」

記者蘇晟彥／綜合報導

由《蔚藍檔案》前PD 朴炳林在今年4月出走，另起爐灶創立的新公司 Dynamis One 與 Studio Alaya所開發的懷舊學園活劇新作《Project KV》，在先前打著「實現御宅族的夢想」吸引極高關注，但在8日傍晚，官方突然在推特（X）上宣布「中止開發」，並強調對帶來的問題與騷動致歉，讓不少網友霧裡看花傻眼直道，「現在是在演哪一齣我怎麼看不懂？」

在八月底才重磅推出各種視覺圖、PV的《Project KV》，夾帶著由《蔚藍檔案》前PD 朴炳林所率領的團隊，在消息曝光後就立刻引起高度關注度，團隊更利用「一天一圖」的行銷方式釣玩家胃口，讓討論度一直都保持極高狀態。

但隨著近日各種傳聞傳出，外媒就曝光Nexon即將開發的新作，也就是蔚藍檔案的續作，與《Project KV》極度相似，甚至開始有類似離職的團隊成員將整個企劃帶過去的傳聞，而在經過PV公布不到一個月後，《Project KV》無預警像玩家致歉，並直接將全部上架過的素材消失，並宣布因為近期造成的問題與騷動感到抱歉，同時宣布遊戲全面「中止開發」。

對此，這個操作讓不少網友傻眼，紛紛認為應該是觸碰到商業利益的底線，在團隊從《蔚藍檔案》出走後就開發類似遊戲，因此惹到Nexon不滿，而目前所有素材全面上架，這個遊戲彷彿「從未存在」，讓不少網友也非常訝異。