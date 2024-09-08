《刀劍神域》最新主機遊戲舉行公測　20人同玩「結衣、死槍」參戰

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，PlayStation®5／Nintendo Switch™／Xbox Series X|S／STEAM®版《刀劍神域 碎夢邊境》即將進行公開網路測試，預計會在 9 月下旬舉行，關於最新特典及遊戲情報也已同步公開。

▼《刀劍神域 碎夢邊境》。（圖／萬代提供）

穿越記憶上吧，切換！《刀劍神域 碎夢邊境》為官方為慶祝《刀劍神域》遊戲 10 周年紀念而推出第二彈作品，背景設定在虛擬世界新功能《銀河》，原本該是一項可以真實重現過去的劃時代技術，卻突然出現失控徵兆，將所有的玩家及世界融合在一起，為了面對眼前的異狀，桐人將與過去失去的友人及宿敵攜手合作。《刀劍神域 碎夢邊境》線上共鬥動作遊戲即將登場，與全球玩家組成最多 20 人隊伍一同對抗面前強敵。

《刀劍神域 碎夢邊境》公開網路測試即將在 2024 年 9 月 21 日 10：00 開始至 23 日 10：59 之間的指定時段舉行，除了針對3月舉行的封閉測試進行了修正外，本次新增了「亞絲娜、蓮、不可次郎」三位可遊玩角色。「頭目團體戰」中新 Boss 巨劍魔像確定登場，本次測試的部分保存資料也將可繼承至正式版。作為全新可遊玩角色，「結衣」、「死槍」、「希茲克利夫」即將參戰，首批購買實體版玩家可獲得限量《刀劍神域 碎夢邊境》UNION ARENA 卡牌。