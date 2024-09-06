《宇宙機器人》被讚「索尼今年最棒」94分　上市活動南港快閃開跑

記者蘇晟彥／台北報導

《宇宙機器人》（ASTRO BOT） 6日正式登場，在媒體評分中拿下94分的奇蹟高分，被大讚是今年最易上手、最好玩，甚至可以跟任天堂子供向遊戲媲美的作品。此外，為了歡慶上市，官方也在台北南港車站1樓廣場舉辦快閃活動，將有巨大6米ASTRO現身等待玩家打卡、拿好禮。

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▼《宇宙機器人》在南港車站舉辦上市快閃慶祝活動。（圖／記者蘇晟彥攝）



《宇宙機器人》在媒體評分中，以113間參加測試，綜合評分拿下94分的高分，給出滿分的Atomix指出，「是索尼推出過最棒的遊戲之一，甚至可以跟任天堂角逐今年最佳遊戲」、GameHub則說「這款作品絕對是PS遊戲滿滿的置入，但作為粉絲絕對是一個美好回憶」，而給出較低分80分的Eurogamer Poland則寫下，「對它仍然有點失望，但還是推薦有PS5的玩家都一定要試試」

此外，為了歡慶上市，官方於南港車站1樓舉辦活動，為了能讓玩家們更加身臨其境，體驗《宇宙機器人》的專屬遊戲魅力，官方特別將南港CITYLINK打造成遊戲場景，如遊戲內的金幣以及通關頒獎台等，還有6米高的《宇宙機器人》主角ASTRO限時三日超萌現身，吸引大小朋友競相合影留念，絕對是今夏好玩又好拍的最強打卡點之一！為了讓玩家更認識《宇宙機器人》，現場也特地打造「ASTRO BOT繪圖互動區」邀請大小朋友一起畫出超萌宇宙機器人。

現場試玩《宇宙機器人》遊戲就能獲得一組超可愛的限定貼紙，另外與6米高《宇宙機器人》主角ASTRO一同合影，並上傳官方臉書粉絲團完成指定任務，即可獲得PlayStation精美贈品一份。最後參與並完成「ASTRO BOT在哪裡？」線上活動，在活動網頁上找到躲藏在機器人群和PlayStation經典角色中的ASTRO及回答指定問題，三項活動皆完成即可兌換限定夾娃娃挑戰券乙張，現場就機會將Sony BRAVIA 4K智慧顯示器、PlayStation 5 主機、PlayStation Portal™ 遙控遊玩機、DualSense™無線控制器－《宇宙機器人》限量版等多項豪華贈禮帶回家。