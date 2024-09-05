《宇宙機器人》20小時全通評測　今年必玩索尼本家歡樂作！

記者蘇晟彥／台北報導

在2020年隨著PS5登場的《ASTRO’S PLAYROOM》推出時大獲好評，時隔4年，這次索尼將這款遊戲正式以《宇宙機器人》的名稱推出首款「完整作品」，整體破關時間將落在15小時左右，除了以非常童趣的方式打造遊戲，實際遊玩過後，絕對可以稱上「專為DualSense™手把」打造的遊戲，除了在時長上稍短以外，是一款稱得上「彩蛋、誠意」滿滿的作品。

----由於《宇宙機器人》內容較短，下面會充斥大量劇透、玩法介紹，非常建議想要自行體驗的玩家不要往下拉----

遊戲的基本介紹可以參考這篇，《宇宙機器人》故事背景設定在主角 ASTRO 的 PS5 母船遭到外星對手擊毀，ASTRO 和機器人組員四散在各個星系，玩家將搭上可靠的 Dual Speeder，化身 ASTRO 拯救失聯的夥伴。因此遊戲主要集中在5大星系（主要關卡）以及一個失落星系（隱藏關卡）中，整個遊玩時間並不會太長，大約20個小時就可以將遊戲全部通關。

而遊戲分成3種關卡，一種是一般的探索關卡、隱藏關卡及挑戰關卡，由於想要留給玩家自行探索關卡的樂趣，因此就簡單介紹一些，遊戲的目的非常簡單，順著路走到盡頭就算通關，但在路途上必須依靠各種裝備道具（例如可以打拳擊的青蛙手套、可以衝上天的公雞背包等等），還必須找到隱藏的夥伴機器人、拼圖以及隱藏關卡等待大家探索，夥伴機器人除了一般的宇宙小機器人外，還有各式各樣以PS經典遊戲為設計的主題機器人，對於從小玩到大的玩家來說，在收集的過程絕對是驚喜滿滿，全部共有300個機器人，其中包含169的主題機器人。

但必須說，有些機器人的隱藏位置非常刁鑽，當你在地圖上聽到「哭聲」的時候，就代表附近會有隱藏著機器人，但也不用擔心，如果通關後沒有找到，再次挑戰時可以花200金幣請小鳥機器人幫忙尋找，當接近的時候就會給出非常明顯的提示，好幾次事後找到都會會心一笑，想說你居然藏在這個地方！

有別於探索關卡，挑戰關卡則是必須一口氣、一條命通關的內容，簡單來說就是一些需要考驗操作的時候，這些關卡都會出現一些比較特別的主題機器人需要去拯救，有些難度不高，但對於手殘的人來說，這部分就會比較痛苦一點，但為了主題機器人，還是咬著牙上吧！

▼在關卡中時不時有一些需要透過手把的解謎。



▼在某些關卡中會藏著「失落星系」（隱藏關卡）的通道。



▼有許多「經典機器人」等待大家蒐集。



▼挑戰關卡就必須考驗大家操作。



而在每個星系都會有一個Boss關，Boss關卡就會利用關卡中使用過的特殊裝備來進行挑戰，整體難度也都不難，大部分就是躲避攻擊等待回擊。每次Boss關卡結束後，就會進入到一個以PS本家遊戲所設計的「經典關卡」，這些關卡都會有不一樣的玩法，但這些就必須留給所有玩家自行進去體驗，只能小小透露，這些關卡都意外好玩，絕對能喚醒遊玩這些遊戲時的回憶，又完全不會失去《宇宙機器人》的本家風格。

▼玩家在經典致敬關卡將可以使用《地平線》的亞蘿伊等等角色。



▼Boss戰都不困難，失敗1-2次就差不多知道訣竅。



除了探索關卡外，在墜船點（也就是大本營）就能見到許多自己拯救過的小機器人在這邊遊玩，有趣的是，在這裡有許多難題需要這些機器人一起幫忙，這時候就可以呼喚他們來「奴役」，例如集合起來變成一條繩子讓主角踩過去、合力搬開大石頭等等，配合他們鬼叫的聲音，玩起來格外令人開心。

此外，在關卡中收集到的金幣也可以用來購買「機器人裝備」，這些裝備將可以讓主題機器人在大本營時使用，這些彩蛋跟會有什麼互動，真的強烈建議自己進到遊戲後體驗，每一個都有精心設計過，絕對不是敷衍的拿著裝備走來走去而已，甚至還有「互動環節」！

▼要先確定這不是虐待捏！



▼小機器人集結時意外可愛。



▼遊戲中約有20件服裝可以替換。



▼《拉捷特與克拉克：次元裂隙》的兩位主角就會揮舞著武器。



整體來說，除了遊戲的時間偏短、難度比較低（可能也想鎖定比較年輕的市場），必須誠實說《宇宙機器人》是一款將DualSense™手把性能發揮到極致的遊戲，在遊玩過程中各種從手把上傳來的聲響、震動，甚至是透過陀螺儀來遊玩的內容，都會讓人會心一笑，再加上如果是從小遊玩PS遊戲的玩家，絕對會對於本作彩蛋的內容有非常大的期待。

必須誠實說，索尼在這幾年推出的本家遊戲都沒有像以往讓人那麼激動（要說到上一款可能還是對馬戰鬼），但《宇宙機器人》確實讓筆者本身在遊玩的時候非常開心，也是幾乎2天內就一路玩到通關，當然300隻機器人（還有一隻隱藏的）也蒐集完成，還是會時不時進去遊戲看一下這些機器人的可愛模樣，也期盼接下來索尼不要再「政確」，能回歸初心端出這些讓人開心的好遊戲。

▼全部蒐集完之後的場景非常壯觀。

