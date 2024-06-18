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PS本家新作《宇宙機器人》體驗版試玩　可簡單也很難的宇宙大冒險

記者蘇晟彥／台北報導

在ＰＳ５登場時就以極短篇方式出現的《ASTRP BOT》正式命名為《宇宙機器人》，確定將在 9 月 6 號以動作遊戲全新出擊， 18日 SIET 舉辦搶先試玩會，提供 5個關卡（2個普通探索、一個Boss關、2個困難模式），由於試玩時間沒到很長，就以簡單心得與讀者分享這款「觸感回饋十足、令人同心大開的宇宙大冒險」！

▼玩家將與ASTRO跟Dual Speeder（手把加速器）展開冒險。

▲▼ ASTRO BOT 宇宙機器人 。（圖／SIET提供）

本次體驗版並沒有將地圖全部打開，在所有的星系中僅能探索「觸手星系」，而從選單上看來，還會有猩猩、大鳥等等不同星系等待玩家去冒險。在每個星系中，將會有「普通」等級、「困難」等級的星球可以探索，普通等級的星球大致上就像一般的箱庭探索一樣，玩家可以收集金幣、解救機器人，最後走到終點計分，值得一提的是，本次將有超過150位VIP機器人，這些機器人將由PlatStation 本家作品的傳奇角色擔任，在遊玩的時候可以處處找到這些值得紀念的小彩蛋。

困難模式則就是與普通模式完全不同Level的關卡，屬於非常吃操作的短關卡，中間沒有存檔點，必須一口氣通關，無論從哪邊失敗都是「從頭再來」，以實際體驗的「甩球哨兵」與「緩速對決」兩個關卡，一個是必須在會破碎的玻璃上不斷跳躍，途中必須躲過甩球的攻擊；而「緩速對決」則是必須透過沙漏來讓敵人降速，並嘗試在隙縫中求生存，雖然以筆者自己都是在嘗試幾次後就快速通關，但同場試玩的有不少人都卡了一小段時間，讓遊戲並不只是「兒童遊戲」。

▼玩家解救的小機器人中，將會有150位本家作品的角色串場增加笑料。

▲▼ ASTRO BOT 宇宙機器人 。（圖／SIET提供）

但說了那麼多，其實《宇宙機器人》最強的是在徹底將DualSense 無線控制器的功能做到淋漓盡致，如果有玩過先前的版本，就會知道在不同地形走路的聲音、砸碎東西的音效、甚至是下水的水聲以及震動感，都會非常清楚地透過觸覺回饋讓玩家「感覺」，甚至在裝備特殊道具後還會有非常不同的回饋感，這真的是在其他遊戲感受不會那麼強的部份。

剩下部分由於這次體驗的內容偏短，只能等到正式上線後再來一窺究竟。遊戲從即日起開放預購， 9 月 6 日正式上市。

▲▼ ASTRO BOT 宇宙機器人 。（圖／SIET提供）

關鍵字：宇宙機器人

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