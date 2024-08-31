VTuber來台見面會「驚喜箱握手」　日本媽媽系接力開唱售票資訊曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

近年VTuber（虛擬偶像）正夯，而在年底將有兩位VTuber來台接力開唱，分別是具有強大和中性聲音的 Unnämed 及 日本媽媽系VTuber乙夏鈴。此外， Unnämed更將舉辦首場VTuber「Meet & Grip」握手會，將展開一場「驚喜箱式」的握手體驗，將有機會握到本人的手手。

▼ Unnämed將舉辦「握手會」。（圖／任你玩科技提供）



虛擬歌手 Unnämed 首場 3D 巡迴演唱會台北站定檔9月28日！

具有強大和中性聲音的虛擬偶像歌手 Unnämed (以下稱U-san)在這個夏天舉行了首場 3D 巡迴演唱會「Trails of Flame 3D Live Tour 2024」，繼香港站的成功舉辦後，主辦單位宣布U-san將在9月28日來到台北花漾展演空間為台灣的粉絲們獻唱， 並且於明日（8/31）下午14:00於遠大售票平台正式開放售票 ，除了超豪華歌單和好友 Michi 的精彩演出外，U-san 還特別為台北站獻出了生涯首次的神秘握手會。

根據官方資料顯示，這不僅是一場演唱會，更是一次浴火重生的儀式，融合了音樂與科技的完美時刻。U-san這位在虛擬與現實界限模糊中創造音樂奇蹟的藝術家，將帶來他的首場3D現場巡迴演唱會——《Trails of Flame》。

此外，U-san為了答謝一直以來台灣粉絲的支持，特別設計了一次獨特的「Meet & Grip」握手會，粉絲們有機會把手伸進牆後，和 U-san 進行生涯首次的握手體驗。聽說牆後的可能是 Mephisto。而本次台北站也會請來U-san的好友之一，來自VShojo的 「Michi Mochievee」擔任特別嘉賓，他們將會為粉絲帶來合唱及現場互動的環節。

▼現場粉絲將有機會體驗「握手會」。



療癒你的心！日本媽媽系VTuber乙夏鈴11月來台舉辦「SPECIAL LIVE in 台北 ～台灣夏族計畫～」



黑子娛樂今（30）日宣布，2023 年底在台灣引起熱烈轟動，以美好歌聲療癒大家身心的媽媽系 VTuber 乙夏鈴（Otsuka Ray）將於 11 月 23 日（六）來台舉辦「乙夏鈴 SPECIAL LIVE in 台北 ～台灣夏族計畫～」特別演唱會，明（31）日中午 12：00 準時於 KKTIX 開放售票，活動當天將會一連舉辦兩場演出。

2023 年底，在台灣 VTuber 屆引起熱烈討論的乙夏鈴，身為原偶像單親媽媽的她，與惹人憐愛的女兒「小鈴果」溫馨且有愛的互動風格，深深擄獲了許多曹氏宗親會成員的心。今年三月，乙夏鈴舉辦了 3D 個人演唱會、參加日本音樂節目，也曾在台灣「桃園國際動漫大展」、「FF43」等活動露面。為了向全台灣的粉絲表達數不盡的感謝，乙夏鈴將帶著小鈴果一起來參與本次的活動，同時這也是小鈴果首次來台演出！

此次的特別演唱會當中，除了有乙夏鈴所帶來的歌唱表演，還有安排與現場觀眾同樂互動的小遊戲時間。演唱會結束後，持 Premium 票、S 票的粉絲將能參加 1v1 交流會，活動當天也會從 A 票抽出 20 名觀眾參加交流會，邀請大家一同展現夏族的熱情。

本次的票種分成 Premium 票、S 票以及 A 票，各票種也都準備了特別紀念特典。其中 Premium 票的粉絲將保證入座觀眾席第一排正中間、擁有優先物販以及 1v1 交流會的參加資格，還會額外獲得乙夏鈴親自準備的特製小禮。至於周邊販售的部分，此次因應乙夏鈴的期望，特別準備了約 30 公分的乙夏鈴與小鈴果的絨毛娃娃、特製手燈，還有其他場次限定的周邊商品。