ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

VTuber來台見面會「驚喜箱握手」　日本媽媽系接力開唱售票資訊曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

近年VTuber（虛擬偶像）正夯，而在年底將有兩位VTuber來台接力開唱，分別是具有強大和中性聲音的 Unnämed 及 日本媽媽系VTuber乙夏鈴。此外， Unnämed更將舉辦首場VTuber「Meet & Grip」握手會，將展開一場「驚喜箱式」的握手體驗，將有機會握到本人的手手。

▼ Unnämed將舉辦「握手會」。（圖／任你玩科技提供）

▲▼ Unnämed 。（圖／任你玩科技提供）

虛擬歌手 Unnämed 首場 3D 巡迴演唱會台北站定檔9月28日！

具有強大和中性聲音的虛擬偶像歌手 Unnämed (以下稱U-san)在這個夏天舉行了首場 3D 巡迴演唱會「Trails of Flame 3D Live Tour 2024」，繼香港站的成功舉辦後，主辦單位宣布U-san將在9月28日來到台北花漾展演空間為台灣的粉絲們獻唱，並且於明日（8/31）下午14:00於遠大售票平台正式開放售票，除了超豪華歌單和好友 Michi 的精彩演出外，U-san 還特別為台北站獻出了生涯首次的神秘握手會。

根據官方資料顯示，這不僅是一場演唱會，更是一次浴火重生的儀式，融合了音樂與科技的完美時刻。U-san這位在虛擬與現實界限模糊中創造音樂奇蹟的藝術家，將帶來他的首場3D現場巡迴演唱會——《Trails of Flame》。

此外，U-san為了答謝一直以來台灣粉絲的支持，特別設計了一次獨特的「Meet & Grip」握手會，粉絲們有機會把手伸進牆後，和 U-san 進行生涯首次的握手體驗。聽說牆後的可能是 Mephisto。而本次台北站也會請來U-san的好友之一，來自VShojo的 「Michi Mochievee」擔任特別嘉賓，他們將會為粉絲帶來合唱及現場互動的環節。

▼現場粉絲將有機會體驗「握手會」。

▲▼ Unnämed 。（圖／任你玩科技提供）

療癒你的心！日本媽媽系VTuber乙夏鈴11月來台舉辦「SPECIAL LIVE in 台北 ～台灣夏族計畫～」

黑子娛樂今（30）日宣布，2023 年底在台灣引起熱烈轟動，以美好歌聲療癒大家身心的媽媽系 VTuber 乙夏鈴（Otsuka Ray）將於 11 月 23 日（六）來台舉辦「乙夏鈴 SPECIAL LIVE in 台北 ～台灣夏族計畫～」特別演唱會，明（31）日中午 12：00 準時於 KKTIX 開放售票，活動當天將會一連舉辦兩場演出。

2023 年底，在台灣 VTuber 屆引起熱烈討論的乙夏鈴，身為原偶像單親媽媽的她，與惹人憐愛的女兒「小鈴果」溫馨且有愛的互動風格，深深擄獲了許多曹氏宗親會成員的心。今年三月，乙夏鈴舉辦了 3D 個人演唱會、參加日本音樂節目，也曾在台灣「桃園國際動漫大展」、「FF43」等活動露面。為了向全台灣的粉絲表達數不盡的感謝，乙夏鈴將帶著小鈴果一起來參與本次的活動，同時這也是小鈴果首次來台演出！

▲▼ 黑子娛樂提供。

此次的特別演唱會當中，除了有乙夏鈴所帶來的歌唱表演，還有安排與現場觀眾同樂互動的小遊戲時間。演唱會結束後，持 Premium 票、S 票的粉絲將能參加 1v1 交流會，活動當天也會從 A 票抽出 20 名觀眾參加交流會，邀請大家一同展現夏族的熱情。

本次的票種分成 Premium 票、S 票以及 A 票，各票種也都準備了特別紀念特典。其中 Premium 票的粉絲將保證入座觀眾席第一排正中間、擁有優先物販以及 1v1 交流會的參加資格，還會額外獲得乙夏鈴親自準備的特製小禮。至於周邊販售的部分，此次因應乙夏鈴的期望，特別準備了約 30 公分的乙夏鈴與小鈴果的絨毛娃娃、特製手燈，還有其他場次限定的周邊商品。

▲▼ 黑子娛樂提供。

關鍵字：VTuberUnnämed乙夏鈴特別演唱會握手會

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

VTuber來台見面會「驚喜箱握手」　日本媽媽系接力開唱售票資訊曝光

劇場版《我的英雄學院》將創系列最高票房　黑暗麥特阻擋英雄面前

《決勝時刻：黑色行動6》公測開跑　9／3人氣實況主直播熱血開戰

微星Cyborg 14四大AI看點！配備 GeForce RTX 4060 高效能筆電 GPU　工作、課業效率大加速 開學季優惠同步開跑

索尼射擊新作《星鳴特攻》砸50億、費時八年　首週上線人數暴死

《軒轅劍參》25周年登NS　加碼實體典藏畫冊、數位攻略

直擊／人氣Coser FF43大跳出局舞現場嗨爆　神還原《異環》看板娘粉絲暴動搶拍

《美德傳奇f Remastered》2025年推出！睽違14年畫面提升重溫感動

日MMO《蔚藍色法則》明年初結束營運　國際服開發計畫終止

《黑神話：悟空》銷量上看2000萬！發售1周每日仍200萬人在線

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

劇場版《我的英雄學院》將創系列最高票房

虛擬偶像「見面會驚喜箱握手」

直擊／人氣Coser FF43大跳出局舞

《寶可夢》LINE貼圖免費下載

《星鳴特攻》首週上線人數暴死

《寶可夢》推出屬性入浴球

《黑悟空》沒上台灣PSN！原因曝光

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

《戀上換裝娃娃》ED歌手還原女主角

《吉伊卡哇》新模型再現圓潤萌感

最新新聞

虛擬偶像「見面會驚喜箱握手」

劇場版《我的英雄學院》將創系列最高票房

《決勝時刻：黑色行動6》公測

微星Cyborg 14四大AI看點！

《星鳴特攻》首週上線人數暴死

《軒轅劍參》25周年登NS

直擊／人氣Coser FF43大跳出局舞

《美德傳奇f Remastered》明年推出

《蔚藍色法則》明年初結束營運

《黑神話：悟空》銷量上看2000萬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366