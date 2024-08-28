日MMO《蔚藍色法則》明年初結束營運　國際服開發計畫終止

記者楊智仁／綜合報導

《蔚藍色法則》（日語：ブループロトコル，Blue Protocol）是由萬代南夢宮工作室和萬代南夢宮線上共同開發，由後者發行的線上動作角色扮演遊戲。然而今日稍早，官方突然宣布日版遊戲將結束營運，預計 2025 年 1 月 18 日關閉伺服器。

▼《蔚藍色法則》 日版明年結束營運。（圖／翻攝自蔚藍色法則 ）

《蔚藍色法則》以第三人稱視角遊玩的線上動作角色扮演遊戲，於 2023 年 6 月在日本推出，首日吸引超過 60 萬人參與，官方後續甚至限定日本 IP 遊玩，日系動畫世界中的精緻畫風、細膩人物呈現當時曾經掀起不錯討論。只不過《蔚藍色法則》由於玩法過於單調老舊、內容又相對偏少情況下人氣逐步下滑。8 月 28 日官方宣布日文版會在明年關閉伺服器，同時與 Amazon Games 合作的國際服也要終止計畫。

製作人表示，他很感謝眾多玩家的支持，但如今團隊已經很難繼續提供讓大家滿意的服務，因此最後做出這項艱難決定。到結束營運之前《蔚藍色法則》會持續更新故事內容，希望盡全力在剩下的時間內讓所有玩家享受遊戲樂趣。至於台灣原本宣布由紅心辣椒代理的《蔚藍色法則》，雖然目前官方尚未有回應，但隨著日服停止營運以及萬代南夢宮財報處於鉅額虧損的情況下，可能也很難再有後續的更新計畫。