日天團YOASOBI明年衝小巨蛋！多首爆紅破億神曲、小說音樂化傳奇

記者楊智仁/綜合報導

日本人氣天團 YOASOBI 宣布將再度來台開唱,成為所有歌迷矚目焦點。這次亞洲巡迴演出「YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 」會在台北、香港、曼谷、台北、上海、新加坡、雅加達等 7 個城市共 14 場演出,為兩人最大規模亞巡,台北部分預計明年 2 月 8 日、 2 月 9 日連續兩天於台北小巨蛋開唱,在 YOASOBI 旋風即將到來之前,就讓我們重新回顧這個近年爆紅的團體,如今已經成為日本一線天團的 YOASOBI。

▼YOASOBI 明年將來台開唱。(圖/翻攝自@YOASOBI_staff推特)

YOASOBI 是 2019 年結成的日本雙人音樂組合,當時日本索尼音樂娛樂所經營的小說及插畫網站 monogatary.com 正推出「小說音樂化」企劃,使用 VOCALOID 才華洋溢的作曲家 Ayase、擁有乾淨魅力聲線創作歌手的 ikura 成為團隊鎖定目標,YOASOBI 就此成軍,而他們的特色正是上述所提到「小說音樂化」,透過閱讀將故事內容、角色心境透過音樂表達出來,作品因此更具內涵。

▼ YOASOBI 去年來台開唱引發風潮。(圖/StreetVoice街聲)

2019 年 YOASOBI 發行首張單曲〈夜に駆ける〉即是以星野舞夜的小說《桑納托斯的誘惑》(タナトスの誘惑)為基底創作,發布後馬上引發迴響,YouTube 播放次數迅速超越 1000 萬觀看,後續各平台總播放數更到達 10 億次,傲人成績進讓 YOASOBI 受邀演出第 71 回 NHK 紅白歌合戰。

說到 YOASOBI 大家另一個會想到的還有他們在 The First Take 表現,由日本 Sony 音樂成立 YouTube 頻道,以「一發拍攝 ( 一鏡到底 ) 」為核心邀請眾多表演者來演唱歌曲,因為只有一次機會更加考驗著歌手們唱功,而 YOASOBI 實力在 The First Take 完全展現,清澈嗓音富含深邃情感,不論是「夜に駆ける、群青、優しい彗星」至今都維持著相當高的觀看數。

2021 年 YOASOBI 為動畫《BEASTARS》打造主題曲〈怪物〉掀起另一波熱潮,歌詞內容講述一隻肉食性動物在殘酷的世界中試圖與草食性動物們共存,這次歌手 ikura 一甩甜蜜風格,用低音開頭唱出動畫世界的黑暗和殘酷一面,強烈且快速音樂馬上抓住聽眾的心。伴隨動畫高人氣加持,〈怪物〉登上日本 YouTube 熱搜冠軍,目前 3.6 億播放次數用現象級來形容也不為過,不過 YOASOBI 將要繼續突破自己。

《【我推的孩子】》絕對是 2023 年最熱門動畫之一,而 YOASOBI 演唱主題曲〈アイドル〉甚至比這部年度霸權還更加火紅,幾乎每天都在創造新紀錄,橫掃全球各大串流音樂排行榜,YouTube 收看次數至今飆破驚人的 5.2 億。如此佳績背後也呼應著 YOASOBI 主軸,Ayase 在訪問中曾表示,自己時常閱讀赤坂明的作品,創作過程中不斷反覆研究、揣摩主角「愛」的視角,再加上 ikura 那駕馭所有風格的唱功,從而誕生出這首年度神曲。

緊接著 YOASOBI 與《寶可夢 朱/紫》帶來合作歌曲,演唱高人氣動畫「葬送的芙莉蓮 – 勇者」成為頻道第九首破億作品,2024 年初兩人來到台灣舉辦專場演唱會門票被瞬間秒殺,開賣售票系統一度湧入16 萬人次搶票。同年甚至跟隨著日本首相岸田文雄受邀參加白宮晚宴足見影響力。明年 2 月 8 日、 2 月 9 日 YOASOBI 連續兩天於台北小巨蛋開唱,許多粉絲都已經等不及想要趕快一睹 YOASOBI 的超凡魅力。

▼YOASOBI將再度來台開唱。(圖/Photo by Kato Shumpei)