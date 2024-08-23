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《玩星派對》新內容公開！羈絆角色大升級、全新休閒跑酷模式

記者蘇晟彥／綜合報導

由鈊象電子開發的《玩星派對》，除了可以在遊戲中與主角談心、陪玩外，近期也將羈絆角色系統大升級，讓玩家可以體驗更多超香角色；而平台內的橫向卷軸跑酷遊戲《藍帝歷險記》也受到玩家熱烈歡迎，透過簡單卻充滿挑戰的遊戲模式，只要每日排名前三名就可以獲得特殊稱號，現在就一起進入玩星派對，體驗最多元的Party Time！

▲▼ 。（圖／鈊象提供）

深度羈絆，心動加倍

在遊戲中，玩家的每位遊戲夥伴，都擁有其獨特屬性和專屬技能。隨著玩家的培育養成，在角色們的技巧值、魅力值、知識值和幸運值都可獲得提升的同時，其技能也將持續成長。

玩家只要進行遊戲，就可獲得星幣與經驗值，只要累積足夠的數量，便可以去幫喜歡的角色升級，讓角色們在遊戲中發揮更大的功用，協助玩家獲得更多積分或突破重重難關。玩家還可以自由選擇喜歡的角色來組成隊伍，充分運用角色技能來獲得更多遊戲優勢。現在加入玩家派對的新同學，在登入的第二天，還可以獲得新手限定——無限十連抽喲!!。

▲▼ 。（圖／鈊象提供）

《藍帝歷險記》　讓我們一槌把校長打飛

《藍帝歷險記》是一款超紓壓橫向卷軸跑酷遊戲，操作簡單卻充滿挑戰，玩家需在適當時機將藍帝校長擊飛，並點擊螢幕控制校長降落來蒐集金幣並挑戰飛行距離。飛行途中得小心各種障礙物，除了會影響校長的飛行速度外，還可能讓他直接撲街，結束遊戲回合。現在每日排行前三名的玩家可以獲得星幣外，也可以獲得尋覓卷，讓玩家有機會與心儀的角色相逢。周排行前三名的玩家還能獲得{變心的校長}這個特殊稱號。

此外，身為轉學生的你，忽然感受到大家對你投向炙熱的眼光，原來是一年一度的園遊會要開始了，同學們需要你的幫忙。在學院祭期間只要參與學院各項遊戲挑戰，根據玩家實力，可以獲得學園旗積分，累積積分就可以獲得遊戲中豐厚的獎勵，也能陸續解開學園祭有趣的的故事線喔。

玩星學園在學園祭的同時，還舉辦音樂節，要讓玩星同學們在遊戲中渡過最歡樂的時光。即日起透過音樂節的主題簽到，玩家除了有額外獎項可獲得，在完成寶箱任務和收集兌換後，還可以加碼獲得不同的道具。

▲▼ 。（圖／鈊象提供）

關鍵字：玩星派對藍帝歷險記羈絆角色系統園遊會音樂節

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