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《魔獸世界》地心之戰上市前最後訪談　暢談「直達地心」設計理念

記者蘇晟彥／高雄報導

《魔獸世界》在去年BlizzCon決定以三部曲「世界之魂戰記」的形式推出後，就受到玩家熱烈討論，走過20年，27日首部曲「地心之戰」即將在27日正式上市，對於這部資料片的問世，官方做足了準備，不僅在台灣有專屬展覽舉辦，上市前遊戲設計副總監 Maria Hamilton、首席軟體工程師 May Flores-Garcia也接受台灣媒體最後訪問，談起整個地圖設計以及新手回鍋相關細節，官方則強調，在先前就已經陸續加入像是「放逐之境」等等新手向的任務，玩家可以從中了解到目前故事進展、遊戲怎樣進行，相信就算是新手也絕對能「無縫接軌」。

▼ Maria Hamilton、 May Flores-Garcia接受台灣媒體訪問。（圖／暴雪提供，下皆同）

▲▼ 。（圖／暴雪提供）

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在這次「地心之戰」中，顧名思義，玩家將從艾澤拉斯地表深入到地心，儘管不是第一次出現地底下世界的樣貌，但這次將可以隨著等級的逐漸提升，體驗到多恩島的綠意盎然，接著慢慢往下深入，抵達鳴響深淵、聖落之城，最後才是奈幽蟲族的棲息地「阿茲－卡罕特」，對此，官方解釋，從鳴響深淵結束後，就準備開始享受「視覺最震撼」的時間點，進入到聖落之地時，可以看到地底下居然有這樣一個巨大的空間，卻又很像海洋一般「無限延伸到地底下」。

走進「阿茲－卡罕特」碰見奈幽蟲族時，想必許多《魔獸爭霸》的老玩家一定會這些反派不陌生，整體設計就如同他們身上紫色、深紅色、橘色這樣有毒顏色的色調，打造出一種「很漂亮被誘惑卻帶著威脅陷阱」的感受，而在「阿茲－卡罕特」也可以看到許多石柱上的洞，有可能會突然有這些奈幽蟲族突然向玩家襲擊，製作團隊想要用這樣逐漸變化的方式，讓大家徹底了解這次在美術上的用心，也可以看到與以往不同的風格。

當然，先前就有提到，如果害怕蜘蛛的玩家，可以一鍵將他們全部都變成螃蟹，讓這些「蜘蛛恐懼症」徹底消失。

▼多恩島。（圖／暴雪提供）

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▼鳴響深淵。

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▼聖落之地。

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▼阿茲－卡罕特。

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這次在地心之戰上市前，其實巨龍崛起這個版本時，就讓不少棄坑的玩家回歸，夾帶著「世界之魂戰記」首部曲的名號，在這次地心之戰也有不少老玩家、新手想要趁著這個版本回歸，官方也指出，在先前就有提供「放逐之境」這個系統，可以讓新手玩家快速了解遊戲的操作、遊玩方式，以及目前故事的進展，而且在職業、系統天賦也進行了更新，在地心之戰將會享受到更豐富的內容，如果想要知道故事背景的玩家，來到官方頻道都會有劇情短片簡單扼要地提示目前的故事進度，官方相信這些一定會對玩家有非常大的幫助。

最後，針對奈幽蟲族是否有機會加入部落的陣營，官方則表示，目前無法分享任何資訊。

關鍵字：魔獸世界地心之戰資料片網路遊戲暴雪

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