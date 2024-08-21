緊急任務！魔物獵人20週年「攻佔必勝客」　一公尺派對盒開箱

記者蘇晟彥／台北報導

CAPCOM旗下動作遊戲《魔物獵人》（Monster Hunter）在2004年問世後已經20年，為了歡慶特別日子，在台灣與必勝客推出「必勝！一公尺狩獵派對（PIZZA HUNTER）」活動，以招牌一公尺派對盒再搭配上限量立牌、周邊，要和所有獵人一起開派對、填飽肚子才有力氣繼續共鬥，挑戰更強魔物。

▼《魔物獵人》與必勝客推出聯名披薩派對盒，同時艾路、料理長超可愛立牌也串上熱銷食品。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次「必勝！一公尺狩獵派對（PIZZA HUNTER）」為《魔物獵人》上市20週年紀念聯名，初代登場於PS2，為2004年發行的作品，經過20年的演進，獵殺魔物、收集共鬥的玩法深受玩家喜愛，下一款作品預計為2025年登場的《魔物獵人：荒野》。

這次聯名商品中，包含大家所熟知，也是近年推出的各種聯名披薩盒「一公尺派對盒」，外包裝將會以「艾路」作為封條設計，但比較可惜的是披薩外盒並沒有特別融入魔物獵人的元素。但內容物絕對是誠意滿滿，包含三種任選口味的披薩、還有半熟起司塔 、黃金雞軟骨、波浪地瓜薯條、德國芝心腸 、薯金幣、麻糬QQ球、BBQ烤雞 、黃金和風鱈魚等副食，以筆者自己為例，是帶到辦公室跟同事分享，3-4個人絕對吃不完，大約會需要8個人左右才能順利分食，但如果是屬於淺嚐口味的玩家，可能就會需要到12個人左右，記住千萬不要浪費食物，吃飽了才有力氣狩獵魔物喔！

但大家最關心的，還是這次的贈品究竟有什麼，本次只要購買「必勝！一公尺狩獵派對（PIZZA HUNTER）」，就可以獲得「魔物獵人立體紙雕」、「獵人筆記便條紙」，以及可以加價350元購買這次最值得收藏的「必勝料理長」跟「 派對艾路」兩個壓力立版。而料理長跟艾路的武器特別串上必勝客經典副食「披薩」、「麻糬QQ球」，看起來格外萌，對於收藏家來說，是入手也不虧的好選擇。

但千萬要記得，這次聯名的派對盒有限定店家販售，在訂購前記得要先上網查詢、訂餐，以免向隅。

▼含加價購完整的贈品一覽。

