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《黑神話：悟空》沒上台灣PSN！網炸鍋　原因曝光

（圖／翻攝自官網）

圖文／CTWANT

今日（2024年8月20日）遊戲圈最大的消息，就是由中國遊戲廠商「遊戲科學」多年打造的3A遊戲《黑神話：悟空》正式上市。而早在6月底的時候，「遊戲科學」就曾表示，確認不會針對台灣這邊推出繁體中文版的PS5實體光碟，也不會上架台灣Playstation Store（PSN），變得台灣玩家想要遊玩這款遊戲的話，只能在Steam或是連線香港PSN購買。而有業內人士爆料指出，《黑神話：悟空》之所以沒有上架台灣PSN，主要是因為開發團隊不知道「中國遊戲上架台灣PSN需要資安審核」，時間流程上來不及。

《CTWANT》獨家訪問到家用遊戲主機業界的資深人士Y先生，面對《黑神話：悟空》沒有上架台灣PSN一事，Y先生解釋其實主要是卡在中國遊戲要上台灣PSN的話，必須要接受資安審核，而這審核流程是需要時間的。

Y先生表示，其實早在數個月前，業內就有同業向遊戲科學建議延後上市，因為這樣才會有時間做PS5實體版與上架PSN等事宜，但這番請求遭到遊戲科學拒絕。Y先生推測，應該是遊戲科學想要搶暑假最後檔期，如果繼續延後，擔憂會對遊戲銷量產生影響。再加上，《黑神話：悟空》在中國區Steam的銷量實在太過驚人，所以遊戲科學不打算為了PS5版本而延後整個上市計畫。

Y先生解釋，以一般要上PS5實體版光碟的遊戲來講，遊戲廠商（或發行商）必須要向Sony採購專用藍光光碟，後續也要買包裝盒、進行封面設計印刷、生產包裝、包完送到全球各代理商手上、代理商鋪貨到各門市等流程。有經驗的發行商走這些流程都需要至少3個月以上的時間，更遑論遊戲科學只是一個初次接觸實體遊戲發行的公司，推估需要的時間可能更久。

再加上據Y先生所知，遊戲科學幾乎把所有人力、資源放在處理遊戲的Steam版本上，沒有太多資源可以顧及PS5實體版的製作，而這也是為何《黑神話：悟空》沒有推出繁體中文的PS5光碟版遊戲，因為是全球都沒有推出實體版光碟。

Y先生也解釋，其實遊戲科學此舉也是會影響到銷量，如果同步上市的話，Y先生推估《黑神話：悟空》的PS5實體版會在全球至少有百萬等級的銷量，但如果是PC先上、PS5實體版往後推的話，最終PS5版的銷量可能會只剩下20%不到。

Y先生也說，其實遊戲科學是個充滿熱情、理想的團隊，但做遊戲開發的同時，又身兼遊戲發行的話，難免會在複雜的實務層面上出現疏漏，就像這次因為不知道上架PSN需要接受資安審核，結果導致來不及送審的情形。

Y先生提到，其實中國遊戲開發團隊都很了解送審流程，包含中國知名手遊《原神》目前也在PSN上正式發售，台灣這邊的審核單位其實也沒擋過中國開發的遊戲「照流程送審就好，因為審核不是審遊戲內容，是審核有沒有奇怪的金流或是封包傳回中國」。

根據數位娛樂軟體分級查詢網資料顯示，針對中國遊戲，為確保其資料庫流向及安全性之檢測報告完整性，自2022年4月1日起，遊戲公司或遊戲代理商必須提交第三方公證單位檢測之伺服器流向報告，該報告施作及提出之實驗室需為具TAF認證資格之台灣檢測實驗室，且必須符合【智慧連網服務系統資安檢測實驗室認證服務計畫】項目資格。

至於實際審核上需要多少時間，Y先生表示「資安實驗室認證急件約一週，電腦公會審核合約文件約兩週」，再加上其他行政流程，至少也需要一個月以上的時間。

目前遊戲業內有傳出是台灣政府阻擋《黑神話：悟空》的上線，但Y先生也說「先前已經有不少中國遊戲在台灣成功上架，只要照著流程走就不會有問題，原神、崩鐵、絕區都沒問題。單純就是《黑神話：悟空》來不及趕在正式發售前完成資安審核，所以直接放棄」。

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