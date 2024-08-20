任天堂博物館確定10／2京都開幕　「抽選制」拼手氣佛心門票價曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂 20日清晨舉辦線上直播，正式宣佈籌備已久的任天堂博物館（Nintendo Museum）確定將於 10 月 2 日在京都宇治市小倉町的任天堂舊工廠地址開幕。對此，門票罕見使用「抽選制」，必須使用NS帳號進行購買，而內部裝潢、內容曝光後也吸引不少粉絲直喊，「一定要馬上去朝聖！」

▼任天堂博物館10/2開幕，將使用抽選制販售門票。（圖／翻攝自任天堂官網）



任天堂在 20日清晨舉辦直播，隆重介紹即將在 10月 2日正式開幕的任天堂博物館（Nintendo Museum）相關內容，地址選在極具紀念意義的任天堂舊工廠，原先是用來製造啤牌及維修遊戲機的工廠，但在2016年業務內容更改後暫時擱置，在去年則發布將以「任天堂博物館」的面貌與玩家再次相見。

對此，在這次的直播中展示出博物館的內部裝飾，包含各種大型的「遊戲機」、歷代經典角色的收藏等等，將帶著玩家在短短時間內勾起童年所有回憶，此外館內也將設置許多互動式的體驗、親手製作花牌等等，讓大家能更了解到「任天堂」為何物，當然，物販區也自然是不可少的。

至於大家最關心的票價，將分成大人（18歲以上）3,300日圓、國、高中生2,200日圓、小學生1,100日圓，同時採用抽選制，必須透過Nitendo帳號登入，才能在入館前三個月進行抽選；另外一個則是入館日一個半月前，可以至官方網站直接購買，買到就可以直接獲得門票。

任天堂博物館Nintendo Museum相關資訊

營業時間：10:00~18:00（16:30最後進入）；每週二、新年期間休館

地址：京都府宇治市小倉町神楽田 56 番地（近鐵京都線小倉駅站）

票價：大人（18歲以上）3,300日圓、國、高中生2,200日圓、小學生1,100日圓、孩童免費





