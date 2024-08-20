一番賞《鋼之鍊金術師》時隔13年將推出　愛德華、大佐通往真理之門

記者楊智仁／綜合報導

《鋼之鍊金術師》原作自 2001 年開始連載，動畫播出後引起極大迴響，至今都還是粉絲心中最經典作品。近期日本 BANDAI SPIRITS 人氣系列一番くじ公開了「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 扉を開けし者たち」部分賞品。

▼《鋼之鍊金術師》一番賞。（圖／翻攝自ikuji）

《鋼之鍊金術師》原作於全球銷售超過 8000 萬冊，動畫推出 03、09 版深受粉絲喜愛。故事描述，艾力克兄弟為了讓死去的母親復活，使用禁忌煉金術「人體鍊成」卻付出慘痛代價，為了拯救親人，愛德華將弟弟阿爾馮斯靈魂固定在鎧甲上，隨後兩人期盼找回自己的身體而踏上旅程。這次所推出「一番賞 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 扉を開けし者たち」根據官方表示這是和「鋼鍊」時隔 13 年的合作，預計在 12 月推出。

這次一番賞以那些曾經觸犯過鍊金術禁忌、通往真理之門的施術者為主角，首先看到 A 賞為「愛德華·愛力克 MASTERLISE」模型全高 22 公分展現愛德精實的樣子、B 賞「父親大人 MASTERLISE」、C 賞「羅伊·馬斯坦古 MASTERLISE」大佐更有兩種不同表情、最後賞為「愛德」模型，造型與 A 賞大致相同，不過右臂已經換回另一手則帶著弟弟頭盔。