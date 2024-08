人氣續飆！《敗北女角太多了》衝國外新番榜第一、《我推》緊跟其後

記者楊智仁/綜合報導

《敗北女角太多了!》是日本作家雨森焚火創作的輕小說系列,今年改編為動畫後可以說是夏天討論度最高作品之一。在歐美 Anime Trending 新番第六周排行榜上,《敗北女角太多了》首度超車本季霸權《我推的孩子》衝上第一名位置。

▼敗北女角、我推。(圖/翻攝自@makeine_anime、@anime_oshinoko推特)

《敗北女角太多了》故事與常見校園戀愛喜劇不同,以「敗北女角」為主軸切入 ( 後宮作品戀愛競爭中,爭奪男主失敗的女性角色 ) ,搭配精良作畫品質、有趣且深刻角色描寫大受好評,目前巴哈動畫瘋評價為完美 5.0,其他動漫評分網站人氣也相當高,以歐美 Anime Trending 為例,第六周《敗北女角太多了》衝上第一名位置,超越堪稱是本季霸權的「我推的孩子 第二季、不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學」。動畫化同時帶動原作聲量,日版一共七卷在電子書平台 BookWalker 排名直接霸榜前七名。

Here are your Top 10 Anime for Week#6 of the Summer 2024 Anime Season!



Vote for your top anime of the week here ???? https://t.co/buJL6bKyyr pic.twitter.com/NeQs4izpnu