人氣續飆！《敗北女角太多了》衝國外新番榜第一、《我推》緊跟其後

記者楊智仁／綜合報導

《敗北女角太多了！》是日本作家雨森焚火創作的輕小說系列，今年改編為動畫後可以說是夏天討論度最高作品之一。在歐美 Anime Trending 新番第六周排行榜上，《敗北女角太多了》首度超車本季霸權《我推的孩子》衝上第一名位置。

▼敗北女角、我推。（圖／翻攝自@makeine_anime、@anime_oshinoko推特）

《敗北女角太多了》故事與常見校園戀愛喜劇不同，以「敗北女角」為主軸切入 ( 後宮作品戀愛競爭中，爭奪男主失敗的女性角色 ) ，搭配精良作畫品質、有趣且深刻角色描寫大受好評，目前巴哈動畫瘋評價為完美 5.0，其他動漫評分網站人氣也相當高，以歐美 Anime Trending 為例，第六周《敗北女角太多了》衝上第一名位置，超越堪稱是本季霸權的「我推的孩子 第二季、不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學」。動畫化同時帶動原作聲量，日版一共七卷在電子書平台 BookWalker 排名直接霸榜前七名。

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當然除了《敗北女角太多了》之外，《我推的孩子》第二季最新幾集同樣也是超高人氣，舞台劇篇進入高潮，觀眾們欣賞精采表演同時，也對本季兩位女主角「黑川茜、有馬加奈」的過去有更深入了解。第三名「不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學」超婆女主角們每周都是粉絲精神糧食。

▼《我推的孩子》第二季進入高潮。（圖／翻攝自@anime_oshinoko推特）

▼不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學。（圖／翻攝自@roshidere推特）