ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「金融審查」擴大！PayPal宣布限縮Steam金流　全球百萬玩家哀號

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲平台Steam以及獨立遊戲平台 Itch.io，接續傳出因為違反「金融審查」機制，因此決定下架成人向相關遊戲和成人遊戲搜尋標籤，引發全網玩家不滿。雖說後續美國總統川普簽署行政命令，要求金融機構不得拒絕支付金流，但如今PayPal交易平台也再度跟進限縮金流，恐影響全球數百萬玩家無法購買遊戲。

▼PayPal限縮steam幣種支援。（圖／翻攝自Getty Images）

▲▼PayPal限縮steam幣種支援。（圖／翻攝自Getty Images）

事情其實是，一名在Reddit上海外玩家jeeg123發文表示，自己想用PayPal進行付款，卻突然跳出不在支援國家範圍通知，讓他感到相當錯愕。經過調查發現，Steam支援客服公告顯示，從2025年7月開始，PayPal在Steam上只接受「美金、日幣、歐元、加幣、英鎊、澳幣」，共計 6 種幣別透過PayPal進行付款，並且PayPal也未對這部分做出回應，Steam方則也沒過多解釋幣別減少原因，只承諾會盡力找出更多支付方案。

不過其實早在先前PayPal客服就有透露出端倪並發出通知，只是許多玩家沒有注意到此事，再加上近期Visa、MasterCard 斷金流事件鬧得沸沸揚揚，才讓此事再度被爆出。雖說PayPal也並沒有完全阻斷Steam金流，但全球仍有數百萬玩家受到影響，而至於台灣則是因為金融法規原因，PayPal本身就受到許多限制沒有完全在台灣上市，因此此次限流對於台灣玩家而言影響相對較小。

▼Steam支援客服公告調整。（圖／翻攝自Steam）

▲▼PayPal限縮steam幣種支援。（圖／翻攝自Getty Images）

關鍵字：steam金融審查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

推薦閱讀

《死亡擱淺2》小島秀夫談遊戲DLC現象：一旦開啟會陷無止境循環

「金融審查」擴大！PayPal宣布限縮Steam金流　全球百萬玩家哀號

《鬼滅》炭治郎為何總讓人淚崩？心理師分析「5大特質」打動觀眾

《棕色塵埃2》深受台灣宅宅喜愛！韓媒披露：6月課超多成世界冠軍

《鬼滅之刃》胡蝶忍、水柱甜挽手？只是圖片錯位...網讚：太可愛

服務型遊戲策略失敗？　索尼不放棄堅稱「坎坷卻收益穩定」

全台首間《火影忍者》一樂拉麵降北車　尾獸沉浸造景、道地木葉風味

《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸！守主堡15分迎戰邪惡維迦

萬代南夢宮第一季財報創歷史新高！受惠「鋼彈、艾爾登法環」

怕索尼再出手！騰訊《荒野起源》秒刪簡介　封面換成「企鵝狗」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃》上弦童磨聲優曝心得

PayPal宣布限縮Steam金流！

《死亡擱淺2》小島秀夫談遊戲DLC現象

《PTCG Pocket》玩家人數急下滑

《寶可夢》卡牌爆肌蚊ex掀爭議

《棕色塵埃2》深受台灣宅宅喜愛！

《暗黑破壞神》經理宣布離開暴雪

《鬼滅之刃》胡蝶忍、水柱甜挽手？

《火影忍者》一樂拉麵降臨北車

日本線上夾娃娃CloudCatcher全攻略

最新新聞

《死亡擱淺2》小島秀夫談遊戲DLC現象

PayPal宣布限縮Steam金流！

《鬼滅》炭治郎5大特質讓粉絲淚崩

《棕色塵埃2》深受台灣宅宅喜愛！

《鬼滅之刃》胡蝶忍、水柱甜挽手？

索尼不放棄服務型遊戲策略

《火影忍者》一樂拉麵降臨北車

《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸

萬代南夢宮第一季財報創歷史新高

騰訊《荒野起源》秒刪簡介

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366