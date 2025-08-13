「金融審查」擴大！PayPal宣布限縮Steam金流　全球百萬玩家哀號

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲平台Steam以及獨立遊戲平台 Itch.io，接續傳出因為違反「金融審查」機制，因此決定下架成人向相關遊戲和成人遊戲搜尋標籤，引發全網玩家不滿。雖說後續美國總統川普簽署行政命令，要求金融機構不得拒絕支付金流，但如今PayPal交易平台也再度跟進限縮金流，恐影響全球數百萬玩家無法購買遊戲。

▼PayPal限縮steam幣種支援。（圖／翻攝自Getty Images）

事情其實是，一名在Reddit上海外玩家jeeg123發文表示，自己想用PayPal進行付款，卻突然跳出不在支援國家範圍通知，讓他感到相當錯愕。經過調查發現，Steam支援客服公告顯示，從2025年7月開始，PayPal在Steam上只接受「美金、日幣、歐元、加幣、英鎊、澳幣」，共計 6 種幣別透過PayPal進行付款，並且PayPal也未對這部分做出回應，Steam方則也沒過多解釋幣別減少原因，只承諾會盡力找出更多支付方案。

不過其實早在先前PayPal客服就有透露出端倪並發出通知，只是許多玩家沒有注意到此事，再加上近期Visa、MasterCard 斷金流事件鬧得沸沸揚揚，才讓此事再度被爆出。雖說PayPal也並沒有完全阻斷Steam金流，但全球仍有數百萬玩家受到影響，而至於台灣則是因為金融法規原因，PayPal本身就受到許多限制沒有完全在台灣上市，因此此次限流對於台灣玩家而言影響相對較小。

▼Steam支援客服公告調整。（圖／翻攝自Steam）