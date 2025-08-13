萬代南夢宮第一季財報創歷史新高！受惠「鋼彈、艾爾登法環」

記者楊智仁／綜合報導

日本遊戲巨頭萬代南夢宮（Bandai Namco）公布2026財政年度第一季（2025年4月1日至6月30日）財報，顯示營收與獲利均創下「第一季歷史新高」，整體淨銷售額年增7.1%，營業利益則年增17.9%，主要受惠於《機動戰士鋼彈》IP的驚人成長。

▼《機動戰士鋼彈》IP成長。（圖／萬代、Steam）

財報顯示，本季淨銷售額達3,000億日圓，營業利益519億日圓，經常利益為546億日圓，數位事業（涵蓋電玩遊戲）營收較去年同期成長1.3%，由1,060億日圓增至1,080億日圓；該部門營業利益則大幅成長47.7%，由147億日圓躍升至217億日圓。官方指出，《機動戰士鋼彈》在50周年前夕受益於「跨部門整合策略」，銷售年增高達81.2%，成為本季最暢銷IP；《航海王》位居第二，但年減1.5%。

今年4月推出的手機遊戲《SD 鋼彈 G 世代永恆》被評為「穩健開局」，5月底發售的《艾爾登法環：黑夜君臨》同樣表現亮眼，累計出貨量已突破500萬套。家用主機遊戲部門本季共售出1,080萬套，其中新品遊戲佔462萬套，重複銷售作品為613萬套，萬代南夢宮計劃在第二季透過核心作品強化網路內容營收基礎，但同時因新作數量增加，預期家用主機與網路內容的前期成本將上升。